Reacţia publicului de la Veneţia la documentarul "colectiv". Când a izbucnit în lacrimi

Documentarul „Colectiv" a fost prezentat miercuri la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, în afara competiției.

Este singurul documentar românesc selectat la Veneția, iar spectatorii au fost profund impresionați de tragedia care a zguduit România acum patru ani și a luat 64 de vieți.

Pe acordurile piesei "The day we die", a trupei Goodbye to Gravity, care au răsunat acum patru ani, în seara de 30 octombrie în clubul Colectiv, au păşit emoţionaţi, astăzi, la Veneţia realizatorii documentarului "colectiv".

Regizorul Alexander Nanău a surprins drama care a urmat incendiului de la Colectiv şi pune în oglindă modul în care au acţionat autorităţile şi jurnaliştii în căutarea adevărului.

Este singurul documentar românesc selectat până acum la Festivalul de Film de la Veneţia. La finalul celor 109 minute de film, spectatorii s-au ridicat în picioare şi au aplaudat îndelung.

Alexander Nanău, regizor: "Am început să mă gândesc cum aş putea să fac un film despre acest fenomen colectiv pentru că părea a fi o problemă naţională a oamenilor care voiau o schimbare şi care au început să înţeleagă cum corupţia ucide oameni şi nu este doar despre bani."

Printre supravieţuitorii care vorbesc despre această dramă se numără şi Tedy Ursuleanu. "La comemorarea a 5 luni, în momentul în care am ajuns prima dată la colectiv, l-am cunoscut pe Mihai şi pe Alexander. Apoi au urmat etapele de recuperare. Ei m-au urmat în Scoţia unde a trebuit să îmi fac proteza bionica şi multe alte etape."

Cu durere în suflet şi Narcis Hogea a vorbit despre timpul care s-a scurs de când fiul său de 19 ani, Alexandru Hogea, şi-a pierdut viaţa, după 3 săptămâni de chin prin spitale."Din punctul meu toţi cei 64 de îngeri de la Colectiv s-au dus din cauza corupţiei. Pe 22 noiembrie când Alexandru a plecat la ceruri mi-am propus să fac ceva în numele lui şi să spun lumii întregi ce s-a întâmplat, ca tragedia prin care trecem noi să nu se mai repete, nu dorim niciunei familii să treacă prin ce trecem noi”

Documentarul va ajunge şi în cinematografele din România în luna noiembrie.