Primul LIVE din sezonul 13 Vocea României a avut momente spectaculoase, iar emisiunea a fost lider absolut de audiență

Vineri, cei de acasă au trăit unul dintre cele mai intense momente ale acestui sezon Vocea României! Primul LIVE din sezonul 13 cu noroc a adus prestații memorabile, iar publicul a avut puterea de decizie.

Din cei 16 concurenți care au urcat pe scenă, 8 au fost votați de către public și își continuă drumul către trofeu, în semifinala LIVE de săptămâna viitoare.

Din echipa Theo Rose & Horia Brenciu merg mai departe Eva Nicolescu și Paul Ananie, în timp ce din echipa Smiley Anita Petruescu și Andreea Dobre au reușit să-i convingă pe cei de acasă. Echipa Irina Rimes rămâne în competiția vocilor cu Andrei Duțu și Raisa Radu, iar echipa Tudor Chirilă merge mai departe cu Alessia Pop și Briana Magdaș.

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:27 – 00:24, în rândul publicului național cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 6.2 puncte de rating și 23.6% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.5 puncte de rating și 13.4% share. Peste 1 milion de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, peste 1.5 milioane de români se uitau la Vocea României.

Săptămâna viitoare, emoțiile continuă: semifinala LIVE aduce noi prestații și o surpriză specială pregătită pentru toți cei de acasă. Vineri, de la 20:30, vom afla împreună cine va merge în Marea Finală Vocea României 2025! Emisiunea poate fi urmărită și online, pe VOYO.

