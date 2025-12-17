Telefoanele în vogă printre tineri nu mai sunt flagship-uri. Gadgeturile care au câștigat teren în ultimul an

Marian Andrei, corespondent PROTV: „Începem cu unul dintre cele mai interesante gadgeturi, pentru că e dată și o direcție unde se îndreaptă tehnologia, zona aceasta a telefoanelor mobile. Este vorba despre telefoane mai puțin inteligente, telefoane care ne fac să le folosim. Și avem câtea exemple, de la minimalist phone sau the light phone, este un telefon smart cu puține aplicații, aplicații de mesagerie, de exemplu, are și internet, dar care încurajează să-l folosești cât mai puțin: are phone - e foarte important să vorbești că cineva la telefon, alarmă, aplicație de navigație, muzică, să iei câteva notițe și posibilitatea să faci hotspot. Are și o cameră foto, una simplă, iar ecranul este de cele mai multe ori alb-negru, tocmai ca să nu te atragă să-l scoți mai des din buzunar pentru fiecare notificare. Și vedem că în special cei tineri sunt interesați, acestor telefoane care câștigă cât mai mulți adepți.”

Mai multe detalii, în VIDEO.

