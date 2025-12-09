Polițistul din București, prins aducând telefoane, alcool și SIM-uri deținuților, a fost condamnat cu suspendare

Stiri actuale
09-12-2025 | 12:25
politia romana
protv.ro

Un poliţist din Bucureşti care a încheiat cu procurorii un acord de recunoaşterea vinovăţiei, confirmat de instanţă, a fost condamnat la doi ani şi cinci luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită.

autor
Vlad Dobrea

Potrivit procurorilor, agentul le aducea unor deţinuţi, contra unor sume de bani, alcool, alimente nepermise, telefoane mobile, cartele SIM, dispozitive GPS sau le facilita accesul în spaţii nepprevăzute de lege.

Potrivit Direcţiei Generale Anticorupţie, în 17 noiembrie 2025, un agent de poliţie a încheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, acord confirmat de instanţă la data de 4 decembrie.

Acesta a fost condamnat la doi ani, cinci luni şi zece zile de închisoare cu suspendare, pentru că a luat mită, de 13 ori, şi a introdus în mod ilicit telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool.

Potrivit procurorilor, în perioada octombrie 2023 – mai 2025, inculpatul, în calitate de agent de poliţie în cadrul unui centru de reţinere şi arestare preventivă din Capitală, a primit bani, în mai multe rânduri, de la un deţinut pentru a-i aduce bunuri interzise şi alimente, precum şi pentru a-i permite accesul la spaţii şi facilităţi în condiţii neprevăzute de lege.

Citește și
Politie
Doi indivizi din Vaslui au înscenat răpirea unei femei pentru a obține 47.000 de euro de la iubitul ei. Ce a urmat

Unui alt deţinut, agentul de poliţie i-a cerut şi a primit bani pentru a-i pune la dispoziţie telefonul mobil şi pentru a-i permite accesul în curtea de plimbare, cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Totodată, acesta a introdus băuturi alcoolice în centrul de reţinere, în scopul consumului de către persoanele aflate sub măsuri privative de libertate.

Cercetările au fost făcute de către ofiţerii de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie – Direcţia Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Sursa: News.ro

Etichete: politist, suspendare, condamnare,

Dată publicare: 09-12-2025 12:21

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză imensă: Laurențiu Reghecampf semnează! Contract pe trei ani și un salariu impresionant
Surpriză imensă: Laurențiu Reghecampf semnează! Contract pe trei ani și un salariu impresionant
Citește și...
Doi indivizi din Vaslui au înscenat răpirea unei femei pentru a obține 47.000 de euro de la iubitul ei. Ce a urmat
Stiri actuale
Doi indivizi din Vaslui au înscenat răpirea unei femei pentru a obține 47.000 de euro de la iubitul ei. Ce a urmat

O femeie şi un bărbat din județul Vaslui au fost arestaţi pentru şantaj după ce au înscenat răpirea femeii şi au filmat un videoclip în care aceasta apărea legată şi inconştientă, încercând să obţină 47.000 de euro de la partenerul ei.

Remorca unui autoturism s-a desprins și a lovit o mașină, în traficul din Constanța. Un copil are traumatism cranio-facial
Stiri actuale
Remorca unui autoturism s-a desprins și a lovit o mașină, în traficul din Constanța. Un copil are traumatism cranio-facial

Un copil de 10 ani a fost rănit şi transportat la spital, marţi, după ce în autoturismul în care se afla şi care circula pe o stradă din municipiul Constanţa a intrat remorca ce s-a desprins de la un alt autovehicul aflat în trafic.

Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS

Ponderea gospodăriilor din România care au acces la reţeaua de internet a ajuns, în acest an, la 89,1%, în creştere cu 0,5 puncte procentuale faţă de situaţia din 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Recomandări
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Bild: ”Are o infecție asemănătoare gripei”
Stiri Politice
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Bild: ”Are o infecție asemănătoare gripei”

Guvernul a anunțat, marți, că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de sănătate.

PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”
Stiri Politice
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit marţi în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată
Stiri actuale
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Decembrie 2025

03:30:55

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28