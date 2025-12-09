Polițistul din București, prins aducând telefoane, alcool și SIM-uri deținuților, a fost condamnat cu suspendare

Un poliţist din Bucureşti care a încheiat cu procurorii un acord de recunoaşterea vinovăţiei, confirmat de instanţă, a fost condamnat la doi ani şi cinci luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită.

Potrivit procurorilor, agentul le aducea unor deţinuţi, contra unor sume de bani, alcool, alimente nepermise, telefoane mobile, cartele SIM, dispozitive GPS sau le facilita accesul în spaţii nepprevăzute de lege.

Potrivit Direcţiei Generale Anticorupţie, în 17 noiembrie 2025, un agent de poliţie a încheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, acord confirmat de instanţă la data de 4 decembrie.

Acesta a fost condamnat la doi ani, cinci luni şi zece zile de închisoare cu suspendare, pentru că a luat mită, de 13 ori, şi a introdus în mod ilicit telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool.

Potrivit procurorilor, în perioada octombrie 2023 – mai 2025, inculpatul, în calitate de agent de poliţie în cadrul unui centru de reţinere şi arestare preventivă din Capitală, a primit bani, în mai multe rânduri, de la un deţinut pentru a-i aduce bunuri interzise şi alimente, precum şi pentru a-i permite accesul la spaţii şi facilităţi în condiţii neprevăzute de lege.

Unui alt deţinut, agentul de poliţie i-a cerut şi a primit bani pentru a-i pune la dispoziţie telefonul mobil şi pentru a-i permite accesul în curtea de plimbare, cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Totodată, acesta a introdus băuturi alcoolice în centrul de reţinere, în scopul consumului de către persoanele aflate sub măsuri privative de libertate.

Cercetările au fost făcute de către ofiţerii de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie – Direcţia Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

