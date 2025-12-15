Tentativă de furt la un easybox în Bacău. Doi tineri au comandat telefoane scumpe și au vrut să le ia cu ranga

Stiri actuale
15-12-2025 | 09:00
×
Codul embed a fost copiat

Doi tineri din Bacău au fost prinși în timp ce încercau să spargă un depozit de colete. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, instalată în apropiere.

autor
Stirileprotv

În imagini se observă cum indivizii, echipați cu câte o rangă fiecare, forțează ușile depozitului. În scurt timp, cei doi o iau la fugă. Este momentul în care polițiștii îi prind în flagrant.

Tinerii comandaseră telefoane scumpe de la un magazin online, însă au vrut să le ia pe gratis. Așa că au ignorat procesul de plată și au trecut direct la spargere.

Suspecții, de 17 și 20 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt cercetați acum pentru tentativă de furt calificat.

Protestele pentru justiție depășesc granițele țării. Românii din diaspora ies în stradă, solidari cu manifestanții din țară

Sursa: Pro TV

Etichete: Bacau, hoți, easybox,

Dată publicare: 15-12-2025 08:56

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Români care tâlhăreau bolnavi în Italia, în arest la domiciliu. Au comis zeci de fapte înainte să fie prinși
Stiri Diverse
Români care tâlhăreau bolnavi în Italia, în arest la domiciliu. Au comis zeci de fapte înainte să fie prinși

Doi români, membri ai unei bande de hoți din buzunare, au fost arestați în Italia. Suspecții jefuiau bătrâni și bolnavi de la un spital din apropiere de Roma.

Hoții au intrat în rolul lui Grinch, în toată țara. Un individ și-a pus iubita sa aleagă prada pe video, apoi a furat bradul
Stiri Diverse
Hoții au intrat în rolul lui Grinch, în toată țara. Un individ și-a pus iubita sa aleagă prada pe video, apoi a furat bradul

Cum decorațiunile de Crăciun de pe clădiri sunt tot mai frumoase, unii hoți au pus ochii pe ele. Au intrat în rolul lui Grinch și în multe orașe au furat brazi, ursuleți și cutii de cadouri de pe fațade.

Hoți de combustibil, reținuți cu focuri de armă, în Tulcea. Cum au fost prinși în flagrant de polițiști
Stiri Diverse
Hoți de combustibil, reținuți cu focuri de armă, în Tulcea. Cum au fost prinși în flagrant de polițiști

Hoți de combustibil reținuți cu focuri de armă, la Tulcea. Un apel la 112, la ora 3 noaptea, a avertizat poliția că, pe o stradă din oraș, în apropierea unei unități militare, câțiva indivizi dubioși fură motorină dintr-un camion.

Recomandări
Protestele pentru justiție depășesc granițele țării. Românii din diaspora ies în stradă, solidari cu manifestanții din țară
Stiri actuale
Protestele pentru justiție depășesc granițele țării. Românii din diaspora ies în stradă, solidari cu manifestanții din țară

Tot mai mulți români ies în stradă, în marile orașe ale țării, ca să ceară transparență și responsabilitate în sistemul juridic.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Președintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est
Stiri Politice
Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Președintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est

Preşedintele Nicuşor Dan începe, luni, o vizită în Finlanda, iar marţi va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, pe tema cooperării în consolidarea apărării şi adoptării unei poziţii comune în blocul comunitar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Decembrie 2025

30:10

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28