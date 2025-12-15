Tentativă de furt la un easybox în Bacău. Doi tineri au comandat telefoane scumpe și au vrut să le ia cu ranga

Doi tineri din Bacău au fost prinși în timp ce încercau să spargă un depozit de colete. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, instalată în apropiere.

În imagini se observă cum indivizii, echipați cu câte o rangă fiecare, forțează ușile depozitului. În scurt timp, cei doi o iau la fugă. Este momentul în care polițiștii îi prind în flagrant.

Tinerii comandaseră telefoane scumpe de la un magazin online, însă au vrut să le ia pe gratis. Așa că au ignorat procesul de plată și au trecut direct la spargere.

Suspecții, de 17 și 20 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt cercetați acum pentru tentativă de furt calificat.

