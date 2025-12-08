Polițistul condamnat după ce a luat mită a fost „turnat” chiar de deținuții de la care cerea banii. Ce sume primea

08-12-2025
Un agent de poliție de la o secție din București ar fi primit bani de la suspecții arestați pentru a le duce mâncare, băutură, telefoane și aparatură pentru a avea internet în celulă.

Subofițerul a fost denunțat chiar de cei pe care i-a ajutat.

Tribunalul București l-a condamnat la aproape doi ani și jumătate de închisoare, dar pentru că și-a recunoscut faptele, pedeapsa i-a fost suspendată.

Între 100 și 500 de lei, atât ar fi primit de la rudele arestaților agentul de poliție care era șef de tură la Centrul de Reținere și Arest Preventiv de la Secția 6 de Poliție.

Procurorii Parchetului Capitalei spun că sumele ar fi fost prețul plătit de rudele celor arestați – între care traficanți de droguri sau escroci – pentru ca aceștia să se bucure ilegal de anumite avantaje: să aibă telefoane, aparatură pentru internet sau unități de stocare.

Procurorii Parchetului Capitalei susțin că agentul ar fi organizat adevărate festinuri pentru suspecți, în arestul secției 6, și că pentru sume modice de bani acesta le asigura mâncăruri la cerere, după bunul plac, inclusiv băuturi alcoolice.

Dar și că astfel de ilegalități erau puse la cale nu doar de sărbători, ci și în zilele obișnuite ale săptămânii.

Procurorii Parchetului Capitalei au descoperit întreaga poveste după ce polițistul a fost denunțat chiar de rudele celor anchetați și favorizați, care și-au asigurat astfel pedepse mai mici.

Iar ancheta a scos la iveală și pe ce cheltuia polițistul șpăgile.

Inițial, polițistul a negat că ar fi corupt, apoi a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, în urma căruia Tribunalul București l-a condamnat la doi ani, cinci luni și 10 zile.

Judecătorul l-a găsit vinovat de luare de mită și introducere ilicită de obiecte interzise în arest, acuzații pe care a declarat că le regretă.

Pentru că a recunoscut totul, executarea pedepsei i-a fost suspendată, iar polițistul s-a pensionat imediat după debutul scandalului de corupție.

El a fost obligat să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității.

