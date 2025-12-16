Criza cipurilor lovește piața smartphone-urilor ieftine. Industria nu poate ține pasul cu cererea din partea AI

16-12-2025 | 15:07
Livrările globale de telefoane mobile inteligente a urma să scadă cu 2,1% anul viitor, majorarea costurilor cu cipurile urmând probabil să afecteze cererea, a estimat marţi firma de cercetare de piaţă Counterpoint Research.

Lanţurile de aprovizionare cu produse electronice din întreaga lume au fost în ultimele luni afectate de deficitul de cipuri de memorie, producătorii concentrându-se pe cipurile de ultimă generaţie folosite în domeniul AI.

Cea mai afectată va fi piaţa telefoanelor cu preţuri sub 200 de dolari, costurile totale pentru componente înregistrând un avans de 20% - 30% de la începutul anului, a explicat MS Hwang, director în cadrul Counterpoint.

Mărcile chineze de smartphone-uri, cum ar fi Honor Device şi Oppo, ar urma să fie mai vulnerabile, în special pe segmentul entry-level, din cauza marjelor reduse.

„Apple şi Samsung sunt cele mai bine poziţionate pentru a face faţă dificultăţilor în următoarele trimestre”, susţine analistul Counterpoint Yang Wang.

Firma anunţa luna trecută că decizia Nvidia de a folosi cipuri de memorie de tipul celor utilizate la smartphone-uri în serverele sale AI va duce la dublarea preţurilor până la finalul lui 2026.

În condiţiile în care fiecare server AI are nevoie de mai multe cipuri de memorie decât un dispozitiv, schimbarea ar urma să ducă la o cerere bruscă iar industria nu poate face faţă, conform Counterpoint.

Şi firma de cercetare de piaţă IDC previziona luna aceasta un declin de 0,9% în 2026 al livrărilor globale de telefoane mobile inteligente, citând majorarea preţurilor cipurilor de memorie.

