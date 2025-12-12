Taximetriști din București, suspectați de transferuri ilegale din aplicațiile bancare ale clienților. 5 persoane cercetate

12-12-2025 | 14:41
Protest Taximetristi
Inquam Photos / Saul Pop

Mai mulţi taximetrişti din Bucureşti sunt cercetaţi penal, fiind suspectaţi că au luat telefoane ale clienţilor şi, folosind aplicaţiile instalate pe acestea, au făcut transferuri, sumele de bani transferate fiind de ordinul zecilor de mii de lei.

Vlad Dobrea

Cinci persoane au fost plasate sub control judiciar în acest dosar.

”Faţă de inculpaţi s-a reţinut că, în perioada 27.09 - 06.10.2025, în baza unei legături subiective anterioare, după ce doi dintre ei, taximetrişti, reuşeau să intre în posesia telefoanelor mobile ale persoanelor vătămate pe care le transportau cu maşinile utilizate în regim taxi, şi implicit a parolelor de deblocare, cu ajutorul celorlalţi inculpaţi, au accesat ulterior aplicaţiile bancare instalate în telefoane şi au efectuat tranzacţii din conturile persoanelor vătămate în alte conturi bancare pe care inculpaţii le gestionau, deschise la mai multe instituţii financiare pe numele unei persoane fără adăpost, bani pe care i-au retras de la mai multe bancomate de pe raza mun. Bucureşti, producând un prejudiciu de aproximativ 55.000 lei”, informează, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Procurorii notează că inculpaţii din acest dosar au încercat să facă şi alte transferuri din conturile victimelor, sumele care s-a încercat a fi transferate fiind în valoare totală de 40.000 de lei, însă aceste tranzacţii nu au fost finalizate.

Miercuri, procurorii şi poliţiştii au făcut, în acest dosar, opt percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, unde au găsit bunuri utile cauzei, respectiv aproximativ 100 de telefoane mobile, alte medii de stocare de date informatice şi înscrisuri.

Diana Buzoianu
Diana Buzoianu: România are cea mai numeroasă populaţie de urşi din Europa, între 10.600 şi 12.700 de exemplare

Cinci persoane au fost inculpate în acest dosar, fiind cercetate sub control judiciar, prin decizia instanţei de judecată, pentru furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Procurorii au solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile şi, în condiţiile în care propunerea a fost respinsă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a formulat contestaţie.

România are cea mai numeroasă populaţie de urşi şi cea mai mare diversitate genetică a speciei de urs, a declarat, vineri, la Braşov, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

