Dispar butoanele Facebook Like şi Share din site-uri, după 16 ani de existență. Motivul anunțat de Meta

iLikeIT
11-11-2025 | 09:58
facebook
Shutterstock

Meta va renunţa la plugin-urile sociale pe care site-urile le-au folosit de-a lungul ultimilor ani pentru a-şi creşte numărul de urmăritori şi de reacţii la conţinutul postat.

autor
Ioana Andreescu

Aceste plugin-uri vor mai funcţiona doar până la data de 10 februarie 2026, după care vor dispărea de pe toate site-urile care le-au folosit.

Meta spune că administratorii site-urilor nu trebuie să facă nimic pentru asta, întrucât funcţionarea va fi oprită „de la sursă”, iar locul plugin-ului va fi luat de un element invizibil.

Administratorii site-urilor care încă mai au plugin-urile Facebook pot însă alege să facă „curăţenie” şi să elimine manual codul acestora.

Plugin-urile de Facebook au fost introduse în 2010 și au fost folosite de site-urile web pentru a crește numărul de urmăritori ai paginilor de Facebook și pentru ca oamenii să poată reacționa la conținutul postat direct din site.

În același timp, Facebook a profitat de răspândirea acestor plugin-uri pentru a urmări activitatea utilizatorilor în afara rețelei sociale și pentru a targeta mai eficient reclamele.

Meta recunoaște că motivul din spatele renunțării este scăderea nivelului de utilizare a plugin-urilor în ultimii ani.

Sursa: News.ro

Etichete: facebook, like,

Dată publicare: 11-11-2025 09:42

