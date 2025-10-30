Actorul George Burcea, candidat POT la Primăria Capitalei. Fostul soț al Andreei Bălan a fost prins drogat la volan în 2020

Actorul George Burcea a anunțat, joi, că va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT). El a făcut acest anunț printr-o filmare cu telefonul mobil și publicată pe Facebook, realizată în New York.

În această înregistrare VIDEO Burcea s-a întrebat singur de ce candidează, după care a și răspuns: ”Pentru că pot.”

”Salutare bucureștene, ce faci? Tot în trafic? Știu că și eu, tot în București, locuiesc de foarte mulți ani și sunt născut în București. Cu parcarea ce ai făcut astăzi? Sau ... te-ai descurcat? Pentru că noi, românii, am fost obișnuiți, am fost învățați să ne descurcăm indiferent de circumstanță. Nu? Sper totuși că astă seară, când ajungi acasă să găsești apă fierbinte, să nu trebuiască să verși ciorba ca să încălzești o oală de apă, să-i faci băiță copilului, sau ție, că ai muncit suficient, 10-12 ore, și ai stat suficient în trafic.

Numele meu este George Burcea, cam 37 de ani. Sunt actor și da, am hotărât să las frumusețea de New York și să mă întorc în București. De ce? Pentru că eu împreună cu POT, Partidul Oamenilor Tineri, am hotărât să ne depunem și să-mi depun candidatura pentru Primăria București. De ce? Pentru că eu pot. Și dacă eu pot, poți și tu. Și da, suntem și reali. După cum vedeți, suntem reali, așa am fost și așa vom fi.”, a spus Burcea.

În urmă cu 5 ani, fostul soț al cântăreţei Andreea Bălan, actorul George Burcea, s-a ales cu dosar penal după ce poliţiştii l-au prins conducând sub influenţa drogurilor.

El a recunoscut în podcastul ”În oglindă” că ”episodul cu stupefiante a fost real”.

”Episodul cu stupefiante, da, a fost real! S-a întâmplat o singură dată și da, îl regret! A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Acel lucru nu s-a mai repetat, pentru că de foarte timp sunt în tot felul de teste și tot felul de lucruri. Îmi pare rău ca s-a ajuns atunci în acel punct. Cu siguranță, a fost nevoie să se întâmple, pentru că viața avea să îmi dea o lecție.”, a spus actorul în interviul difuzat în 2021.

”Cu siguranță, foarte mulți oameni, să spun în general, așa, recurg la astfel de gesturi - sau poate că și la alcool sau alte nebunii - în momentul în care se simt slabi, se simt singuri, se simt abandonați, singuri într-o problemă. Da, m-am simțit abandonat și probabil poate de asta m-am dus într-o altă zonă. De asta am avut așa o scăpare”, a mai spus el.

”Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri - o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără”, se mai arată în mesajul posibilului candidat POT la Primăria Capitalei.

