Recolta de toamnă de la Apple, Google ori Samsung. Care sunt noutățile aduse de giganții tehnologiei

iLikeIT
04-10-2025 | 10:43
Prima oprire în emisiunea iLikeIT e la stația celor mai noi telefoane - recolta de toamnă de la Apple, Google ori Samsung.

Marian Andrei

Avem seria iPhone 17 și noul Air, Pixel 10 Pro și 10, Samsung Galaxy S25 FE și alte câteva modele interesante.

Care iPhone merită banii noștri? Care-i cel mai bun Android? Întrebări grele cu răspunsuri de la Alexandru Stănescu, de la Mobilissimo.ro.

Mai multe detalii, în VIDEO.

Dată publicare: 04-10-2025 10:40

