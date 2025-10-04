Recolta de toamnă de la Apple, Google ori Samsung. Care sunt noutățile aduse de giganții tehnologiei
Prima oprire în emisiunea iLikeIT e la stația celor mai noi telefoane - recolta de toamnă de la Apple, Google ori Samsung.
Avem seria iPhone 17 și noul Air, Pixel 10 Pro și 10, Samsung Galaxy S25 FE și alte câteva modele interesante.
Care iPhone merită banii noștri? Care-i cel mai bun Android? Întrebări grele cu răspunsuri de la Alexandru Stănescu, de la Mobilissimo.ro.
Mai multe detalii, în VIDEO.