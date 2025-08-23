Self-service-urile pentru telefoane și mașini devin tot mai populare în România. Cât costă să îți repari singur obiectele

23-08-2025 | 20:02
Afacerile self-service au înflorit în ultimii ani și chiar s-au diversificat.

Iulia Ciuhu,  Mariana Apostoaie

Cu puțină dexteritate în locuri dotate cu echipamente specializate clienții își pot recondiționa singuri telefoanele mobile sau chiar propriile mașini. Vorbim de defecțiuni uzuale care nu necesită cunoștințe aprofundate.

Andrei a venit în acest self-service în care se repară telefoane cu ecranul spart. A încercat și acasă să-l repare singur, dar fără echipament nu a reușit. A găsit în schimb aici tot ce-i trebuie.

Andrei, client: „Trebuie să scot tot din el și să le pun bineînțeles cum trebuie”.

Serviciul este deocamdată gratuit, iar clienții nu mai plătesc manopera.

Marian Abutoaiei, administrator service telefoane: „Ajunge la o reducere de 30%. Nu numai în acest sector ducem lipsa de forță de munca în ultimii 10 ani”.

Într-un service auto, după ce mecanicul supraveghetor ridică mașinile pe elevator, șoferii care vor să rezolve singuri mici probleme apărute la mașină o pot face plătind închirierea spațiului - 70 de lei pe oră.

Narcis Marian, client: „Am o mică vibrație la scutul termic. Ne scutește de manoperă”.

Ionuț, client: E mult mai convenabil să o fac singur. Și financiar și timp, la sevice trebuie să o lași."

Andrei Lascăr, administrator service auto: „Schimburile de ulei, schimb de tampoane motor, schimbul roților în sezonul de iarnă pentru a evita cozi de la vulcanizare."

George Nițu, tehnician mecanic: „Datoria mea e să monitorizez că tot procesul să se desfășoare în condiții de siguranță."

Trendul self-service-urilor a pornit în urmă cu 15 ani cu spălătoriile auto.

Alexandru Luca, administrator spălătorie auto: „În 2010 am văzut în Italia, cam pe atunci au început să apară furnizori în țară de astfel de echipamente”.

Romeo Asiminei, sociolog: „Remarcăm o tendință globală de o economie sustenabilă, în care încercăm să reparăm lucruri și nu neapărat să cumpăram unele noi”.

Dan Chirlesan, economist: Din perspectiva companiilor ele trăiesc lipsa constantă a forței de muncă”.

Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, în țară, în ultimii 5 ani au apărut aproape 300 de firme noi care închiriază echipamente pentru activități de self-service.

Dată publicare: 23-08-2025 19:15

