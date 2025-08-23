Self-service-urile pentru telefoane și mașini devin tot mai populare în România. Cât costă să îți repari singur obiectele

Afacerile self-service au înflorit în ultimii ani și chiar s-au diversificat.

Cu puțină dexteritate în locuri dotate cu echipamente specializate clienții își pot recondiționa singuri telefoanele mobile sau chiar propriile mașini. Vorbim de defecțiuni uzuale care nu necesită cunoștințe aprofundate.

Andrei a venit în acest self-service în care se repară telefoane cu ecranul spart. A încercat și acasă să-l repare singur, dar fără echipament nu a reușit. A găsit în schimb aici tot ce-i trebuie.

Andrei, client: „Trebuie să scot tot din el și să le pun bineînțeles cum trebuie”.

Serviciul este deocamdată gratuit, iar clienții nu mai plătesc manopera.

Marian Abutoaiei, administrator service telefoane: „Ajunge la o reducere de 30%. Nu numai în acest sector ducem lipsa de forță de munca în ultimii 10 ani”.

Într-un service auto, după ce mecanicul supraveghetor ridică mașinile pe elevator, șoferii care vor să rezolve singuri mici probleme apărute la mașină o pot face plătind închirierea spațiului - 70 de lei pe oră.

Narcis Marian, client: „Am o mică vibrație la scutul termic. Ne scutește de manoperă”.

Ionuț, client: „E mult mai convenabil să o fac singur. Și financiar și timp, la sevice trebuie să o lași."

Andrei Lascăr, administrator service auto: „Schimburile de ulei, schimb de tampoane motor, schimbul roților în sezonul de iarnă pentru a evita cozi de la vulcanizare."

George Nițu, tehnician mecanic: „Datoria mea e să monitorizez că tot procesul să se desfășoare în condiții de siguranță."

Trendul self-service-urilor a pornit în urmă cu 15 ani cu spălătoriile auto.

Alexandru Luca, administrator spălătorie auto: „În 2010 am văzut în Italia, cam pe atunci au început să apară furnizori în țară de astfel de echipamente”.

Romeo Asiminei, sociolog: „Remarcăm o tendință globală de o economie sustenabilă, în care încercăm să reparăm lucruri și nu neapărat să cumpăram unele noi”.

Dan Chirlesan, economist: „Din perspectiva companiilor ele trăiesc lipsa constantă a forței de muncă”.

Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, în țară, în ultimii 5 ani au apărut aproape 300 de firme noi care închiriază echipamente pentru activități de self-service.

