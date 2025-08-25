Poliția a descoperit 200 de telefoane, fără acte, ascunse în pereții unui autobuz înmatriculat în Ucraina

25-08-2025 | 14:30
Aproximativ 200 de telefoane mobile în valoare de 700.000 lei, fără documente de provenienţă au fost descoperite ascunse în pereţii laterali ai unui microbuz, de poliţiştii de frontieră de la Vicovu de Sus.

Microbuzul era înmatriculat în Ucraina şi era condus de un cetăţean ucrainean. În acest caz, a fost deschis dosar penal pentru săvârşiriea infracţiunii de contrabandă.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Politiei de Frontieră Vicovu de Sus au descoperit ascunse, în pereţii laterali ai unui microbuz, aproximativ 200 de telefoane mobile pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă”, anunţă Poliţia de Frontieră, precizând că incidentul s-a produs luni, în jurul orei 01.50.

Microbuzul era înmatriculat în Ucraina şi era condus de un cetăţean ucrainean, în vârstă de 29 de ani.

La controlul de frontieră, echipa comună formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a descoperit, în pereţii laterali ai mijlocului de transport, 197 de telefoane mobile pentru care şoferul nu deţinea documente de provenienţă.

„Bunurile, în valoare de 700.000 de lei şi microbuzul, estimat la 50.000 de lei au fost ridicate şi indisponibilizate de către colegii noştri suceveni în vederea continuării cercetărilor”, precizează sursa citată.

În acest caz a fost deschis dosar penal pentru contrabandă, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun.

