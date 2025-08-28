Telefoanele apărute pe piața din România, înaintea lansării noului iPhone. Flagship-urile cu cele mai uluitoare tehnologii

iLikeIT
28-08-2025 | 11:47
×
Codul embed a fost copiat

Noile telefoane lansate în această săptămână în România sunt prezentate în ediția de joi a emisiunii iLikeIT. În câteva zile urmează și lansarea noului iPhone.

autor
Stirileprotv

Așadar, avem câteva telefoane foarte interesante, flagship-uri, care costă destul de mult și care vin cu cele mai spectaculoase tehnologii, mai ales pe partea de fotografie.

Huawei Pura 80 Ultra este unul dintre telefoane de piață cu cei mai mari senzori pentru fotografii.

Mai multe detalii aflați din clipul video de mai sus.

Studiu: 95% dintre companii nu obțin rezultatele dorite cu Inteligența Artificială. De ce eșuează noua tehnologie

Sursa: Agerpres

Etichete: ilikeit, iphone, telefon,

Dată publicare: 28-08-2025 11:47

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Smartwatch-uri pentru alergători montani sau de performanță. Rezistă în condiții extreme și oferă planuri de antrenament
iLikeIT
Smartwatch-uri pentru alergători montani sau de performanță. Rezistă în condiții extreme și oferă planuri de antrenament

Vineri, la iLikeIT, au fost prezentate mai multe modele de smartwatch-uri, unele provenind de la producători mai puțin cunoscuți, din zona de nișă, dedicați în special alergătorilor montani sau de performanță.

Jocuri educaționale pentru cei mici, dar distractive și pentru adulți. Recomandările iLikeIT
Stiri actuale
Jocuri educaționale pentru cei mici, dar distractive și pentru adulți. Recomandările iLikeIT

Învățatul merge mână în mână cu joaca, mai ales acum, în vacanță. Marian Andrei a pregătit o listă cu jocuri educaționale pe care le testăm în ediția de marți a emisiunii iLikeIT.

Două laptopuri care au ajuns pe piață direct din „laboratoarele viitorului”, prezentate în studioul iLikeIT
iLikeIT
Două laptopuri care au ajuns pe piață direct din „laboratoarele viitorului”, prezentate în studioul iLikeIT

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 și ASUS Zenbook Duo sunt „vedetele” emisiunii de luni, 27 iulie, a emisiunii iLikeIT.

Recomandări
Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei
Stiri externe
Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei

Clădirea care adăposteşte Delegaţia UE de la Kiev a fost avariată "în mod deliberat" în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență
Stiri Politice
Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, Guvernul vrea să schimbe regulile insolvenței și să-i depisteze mai ușor pe cei care se folosesc de ea ca un paravan.

Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, discurs lung în limba română: „Moldova va fi și ea în Europa” | VIDEO
Stiri externe
Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, discurs lung în limba română: „Moldova va fi și ea în Europa” | VIDEO

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul polonez Donald Tusk au fost la Chișinău, în ziua în care Republica Moldova a sărbătorit 34 de ani de la declararea independenţei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 August 2025

54:16

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59