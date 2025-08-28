Telefoanele apărute pe piața din România, înaintea lansării noului iPhone. Flagship-urile cu cele mai uluitoare tehnologii

Noile telefoane lansate în această săptămână în România sunt prezentate în ediția de joi a emisiunii iLikeIT. În câteva zile urmează și lansarea noului iPhone.

Așadar, avem câteva telefoane foarte interesante, flagship-uri, care costă destul de mult și care vin cu cele mai spectaculoase tehnologii, mai ales pe partea de fotografie.

Huawei Pura 80 Ultra este unul dintre telefoane de piață cu cei mai mari senzori pentru fotografii.

Mai multe detalii aflați din clipul video de mai sus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













