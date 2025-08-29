Un tânăr din Alexandria a spart un magazin de telefoane mobile apoi s-a lăudat cu asta pe TikTok: ”Ia uitați-vă ce am făcut!”

Un tânăr de 19 ani din Alexandria a jefuit un magazin cu telefoane mobile apoi s-a lăudat pe TikTok cu fapta sa. Polițiștii care primiseră plângerea proprietarului păgubit l-au găsit rapid pe suspect.

Tânărul este deja arestat pentru furt calificat. Polițiștii au recuperat o parte din pradă.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum individul, îmbrăcat cu o geacă groasă și o șapcă pe cap, vine în fața magazinului din Alexăndria și se uită în vitrină. Caută o piatră și sparge geamul magazinului, de unde fură mai multe telefoane.

Ulterior, tânărul de 19 ani a făcut un live pe TikTok și s-a lăudat cu jaful. El susținea că se află în Germania.

”Ia uitați-vă ce am făcut! Eu...”.

Hoțul a fost arestat pentru 30 de zile

Între timp, patronul magazinului din Alexandria a sunat la poliție și a reclamat furtul. Oamenii legii au reușit în scurt timp să dea de urma hoțului.

Subcomisar Diana Mușat, IPJ Teleorman: ”Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alexandria au dispus reținerea unui tânăr de 19 ani din Alexandria cercetat în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii acțiunii de furt calificat”.

Judecătorii au dispus vineri arestarea suspectului pentru 30 de zile.

