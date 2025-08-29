Un tânăr din Alexandria a spart un magazin de telefoane mobile apoi s-a lăudat cu asta pe TikTok: ”Ia uitați-vă ce am făcut!”

Stiri Diverse
29-08-2025 | 17:37
×
Codul embed a fost copiat

Un tânăr de 19 ani din Alexandria a jefuit un magazin cu telefoane mobile apoi s-a lăudat pe TikTok cu fapta sa. Polițiștii care primiseră plângerea proprietarului păgubit l-au găsit rapid pe suspect.  

autor
Bianca Ghiță

Tânărul este deja arestat pentru furt calificat. Polițiștii au recuperat o parte din pradă.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum individul, îmbrăcat cu o geacă groasă și o șapcă pe cap, vine în fața magazinului din Alexăndria și se uită în vitrină. Caută o piatră și sparge geamul magazinului, de unde fură mai multe telefoane.

Ulterior, tânărul de 19 ani a făcut un live pe TikTok și s-a lăudat cu jaful. El susținea că se află în Germania.

Ia uitați-vă ce am făcut! Eu...”.

Citește și
tiktok
Casa Albă a lansat un cont oficial TikTok, deşi Trump a promis interzicerea aplicaţiei în 2020

Hoțul a fost arestat pentru 30 de zile

Între timp, patronul magazinului din Alexandria a sunat la poliție și a reclamat furtul. Oamenii legii au reușit în scurt timp să dea de urma hoțului.

Subcomisar Diana Mușat, IPJ Teleorman: ”Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alexandria au dispus reținerea unui tânăr de 19 ani din Alexandria cercetat în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii acțiunii de furt calificat”.

Judecătorii au dispus vineri arestarea suspectului pentru 30 de zile.

Doi bărbați au spart ambele biserici dintr-o comună din Tulcea, în aceeași noapte. Cu ce pradă s-au ales din cutia milei

Sursa: Pro TV

Etichete: tiktok, magazin, lauda, alexandria, spargeri,

Dată publicare: 29-08-2025 17:37

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Fake news-ul golirii barajului Vidraru. Min. Mediului: E război hibrid. Mişcări extremiste şi din Rusia ne vor manipulaţi
Stiri Diverse
Fake news-ul golirii barajului Vidraru. Min. Mediului: E război hibrid. Mişcări extremiste şi din Rusia ne vor manipulaţi

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, comentează ştirile false propagate pe TikTok cu privire la golirea controlată a barajului Vidraru, conform cărora apa ar fi "vândută în Franța" și că „aurul aflat pe fundul lacului” ar fi exploatat de alte state.

Casa Albă a lansat un cont oficial TikTok, deşi Trump a promis interzicerea aplicaţiei în 2020
Stiri externe
Casa Albă a lansat un cont oficial TikTok, deşi Trump a promis interzicerea aplicaţiei în 2020

Casa Albă a lansat marți un cont oficial pe TikTok, în timp ce Donald Trump continuă să permită platformei deținute de chinezi să funcționeze în SUA, în ciuda unei legi care impune vânzarea acesteia, transmite The Guardian.

Un copil de 2 ani pus să cerșească pe TikTok, luat în grija statului. Mama mai are 3 copii preluați de autorități. Cât încasa
Stiri Diverse
Un copil de 2 ani pus să cerșească pe TikTok, luat în grija statului. Mama mai are 3 copii preluați de autorități. Cât încasa

Un băiețel de doi ani, folosit la cerșit, pe internet, de către mama lui, o femeie de 28 de ani din Prahova, a fost luat în grija statului.

„Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere
Stiri externe
„Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

TikTok și Instagram au fost acuzate că vizează adolescenții cu conținut legat de sinucidere și automutilare – într-un ritm mai mare decât în urmă cu doi ani.

Un adolescent obsedat de crime plănuia un atac armat într-o școală din Scoția. Ce videoclipuri posta pe TikTok
Stiri actuale
Un adolescent obsedat de crime plănuia un atac armat într-o școală din Scoția. Ce videoclipuri posta pe TikTok

Un adolescent din Edinburgh, obsedat de crime și care vorbea despre intenția de a comite un atac armat într-o școală, a fost condamnat la șase ani de închisoare, scrie BBC.

Recomandări
Bolojan, înainte de ședința pentru adoptarea Pachetului 2: Sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această țară
Stiri Politice
Bolojan, înainte de ședința pentru adoptarea Pachetului 2: Sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această țară

Guvernul adoptă astăzi, într-o ședință care începe la ora 18:00, Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara.

Cristian Diaconescu: Nu va fi război în România. Alerta partenerilor externi pentru a nu fi război este de nivel foarte înalt
Stiri Politice
Cristian Diaconescu: Nu va fi război în România. Alerta partenerilor externi pentru a nu fi război este de nivel foarte înalt

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că în România nu va fi război, susţinând că ”alerta” la nivelul partenerilor externi ai României pentru a evita un război în spaţiul euro-atlantic este una de foarte înalt nivel.

FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet
Stiri Sport
FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Smiley, primele declarații despre noul sezon Vocea României

03:17

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 August 2025

48:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28