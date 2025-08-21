Guvernul de la Moscova i-a obligat pe ruși să își instaleze pe telefoane și tablete o aplicație controversată

Stiri externe
21-08-2025 | 17:04
soldati rusi moscova
Getty

O aplicaţie de mesagerie susţinută de statul rus pentru a rivaliza cu WhatsApp, și care ar putea fi utilizată pentru supraveghere, trebuie să fie preinstalată pe toate telefoanele mobile şi tabletele, de luna viitoare, anunță guvernul rus.

autor
Alexandru Toader

Decizia de a promova Max, noua aplicaţie de mesagerie controlată de stat, vine după ce Rusia a restricţionat unele apeluri pe WhatsApp, aflată în proprietatea Meta, şi pe Telegram, acuzând platformele deţinute de străini că nu au reuşit să împărtăşească informaţii cu autorităţile ruse în cazurile de fraudă şi terorism, potrivit Reuters.

Guvernul rus, care încearcă să obţină mai mult control asupra internetului, a afirmat într-un comunicat de joi că Max, care va fi integrată cu serviciile guvernamentale, va fi pe lista aplicaţiilor obligatorii preinstalate pe toate "gadgeturile", inclusiv telefoane mobile şi tablete, vândute în Rusia de la 1 septembrie.

De asemenea, va fi obligatoriu ca de la acceaşi dată, magazinul de aplicaţii RuStore, în prezent preinstalat pe dispozitivele Android, să fie preinstalat şi pe produsele Apple, a precizat guvernul.

O aplicaţie TV de limbă rusă numită Lime HD TV, care le permite cetăţenilor să vadă gratuit canalele ruse de stat, va fi preinstalată pe toate televizoarele smart vândute în Rusia de la 1 ianuarie anul viitor, a adăugat executivul rus, potrivit Agerpres.

Citește și
e.on.
Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia
Trump: „Nu faci război cu o țară ca Rusia. Nu te pui cu o națiune de zece ori mai mare și mai puternică decât tine”

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, aplicatie, rusi,

Dată publicare: 21-08-2025 16:55

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Peter Szijjarto: Ungaria este pregătită să găzduiască negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia
Stiri externe
Peter Szijjarto: Ungaria este pregătită să găzduiască negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia

Ungaria s-a oferit deja de două ori să găzduiască negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina, iar oferta este încă valabilă, a declarat joi ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto, într-un podcast difuzat pe Facebook, informează Reuters.  

Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia
Stiri actuale
Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia

Preluarea E.ON Energie România S.A. de către unguri nu a fost avziată de Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD). Hotărârea a fost trimisă Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, care are decizia finală.

Lavrov: „Rusia acceptă garanțiile de securitate pentru Ucraina oferite de China, SUA, Marea Britanie și Franța”
Stiri externe
Lavrov: „Rusia acceptă garanțiile de securitate pentru Ucraina oferite de China, SUA, Marea Britanie și Franța”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia este de acord ca garanțiile de securitate pentru Ucraina să fie acordate în mod egal, cu participarea Chinei, Statelor Unite, Marii Britanii și Franței.

Recomandări
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat, verificăm toate firmele
Stiri Politice
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat, verificăm toate firmele

Ministrul Economiei a transmis, după verificarea a șase companii de stat din subordine, că întregul proces de selecţie a șefilor a fost viciat. Radu Miruţă a transmis că două persoane sunt cercetate disciplinar și că neregulile vor fi trimise la Parchet.

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată
Stiri Politice
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, hotărârea prin care i se atribuie o reşedinţă fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani
Stiri Politice
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani

Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plăţile s-a modificat de la zece ani la opt ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 August 2025

50:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12