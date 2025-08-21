Guvernul de la Moscova i-a obligat pe ruși să își instaleze pe telefoane și tablete o aplicație controversată

O aplicaţie de mesagerie susţinută de statul rus pentru a rivaliza cu WhatsApp, și care ar putea fi utilizată pentru supraveghere, trebuie să fie preinstalată pe toate telefoanele mobile şi tabletele, de luna viitoare, anunță guvernul rus.

Decizia de a promova Max, noua aplicaţie de mesagerie controlată de stat, vine după ce Rusia a restricţionat unele apeluri pe WhatsApp, aflată în proprietatea Meta, şi pe Telegram, acuzând platformele deţinute de străini că nu au reuşit să împărtăşească informaţii cu autorităţile ruse în cazurile de fraudă şi terorism, potrivit Reuters.

Guvernul rus, care încearcă să obţină mai mult control asupra internetului, a afirmat într-un comunicat de joi că Max, care va fi integrată cu serviciile guvernamentale, va fi pe lista aplicaţiilor obligatorii preinstalate pe toate "gadgeturile", inclusiv telefoane mobile şi tablete, vândute în Rusia de la 1 septembrie.

De asemenea, va fi obligatoriu ca de la acceaşi dată, magazinul de aplicaţii RuStore, în prezent preinstalat pe dispozitivele Android, să fie preinstalat şi pe produsele Apple, a precizat guvernul.

O aplicaţie TV de limbă rusă numită Lime HD TV, care le permite cetăţenilor să vadă gratuit canalele ruse de stat, va fi preinstalată pe toate televizoarele smart vândute în Rusia de la 1 ianuarie anul viitor, a adăugat executivul rus, potrivit Agerpres.

