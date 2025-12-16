Inteligența artificială răspunde la telefon în clinicile dentare, la fel ca o secretară. Cine a implementat sistemul

iLikeIT
16-12-2025 | 09:31
×
Codul embed a fost copiat

În curând, am putea vorbi la telefon cu inteligența artificială fără să ne dăm seama. Tot mai multe afaceri folosesc deja agenți virtuali care sună și răspund ca oamenii.

autor
Stirileprotv

Marian Andrei: Ai făcut o unealtă, un tool, care am văzut că începe să fie folosită de tot mai multe clinici, în special, poți să vorbești cu inteligența artificială și să programezi sau ce ai tu nevoie. Cum ai ajuns la această soluție?

Gabriel Besadoux: „Eu fiind dentist de profesie, lucrez la Paris și am înțeles că pierdem foarte multe apeluri ale clienților care au nevoie, de urgență, atunci am creat acces AI ca să putem să răspundem 24 de ore. (...) Eu nu sunt tech, avem echipa tehnică care a făcut acest AI, noi lucrăm în Paris, în Londra, în Luxemburg, în Germania”.

Mai multe detalii, în VIDEO.

Sursa: Pro TV

Etichete: inteligenta artificiala, dentist, secretara,

Dată publicare: 16-12-2025 09:19

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
România, codașă la utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă: „Statul este împărțit în două”
Stiri Diverse
România, codașă la utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă: „Statul este împărțit în două”

Doar patru din zece angajați din România au folosit inteligența artificială în ultimul an. Datele apar într-un studiu recent care plasează țara noastră pe ultimele locuri atunci când vine vorba de integrarea noilor tehnologii la muncă.

Un tânăr a ajuns la Spitalul Județean din Galați cu o infecție severă. După ce a fost operat s-a supărat pe medici
Stiri actuale
Un tânăr a ajuns la Spitalul Județean din Galați cu o infecție severă. După ce a fost operat s-a supărat pe medici

Încrederea oarbă în inteligența artificială face tot mai mulți pacienți să pună la îndoială competențele medicilor.

Cum milioane de imagini generate de AI au cucerit Facebook și ce se află în spatele lor
iLikeIT
Cum milioane de imagini generate de AI au cucerit Facebook și ce se află în spatele lor

Sute de pagini de Facebook cu imagini generate cu Inteligența Artificială, de la cai din pâine ori tort din cartofi fierți au atras milioane de like-uri și atenția noastră. Dar cine este responsabil pentru asta?

Tot mai multe fraude digitale folosesc inteligența artificială. România se află printre țările în care fenomenul ia amploare
Stiri actuale
Tot mai multe fraude digitale folosesc inteligența artificială. România se află printre țările în care fenomenul ia amploare

Numărul fraudelor digitale care folosesc inteligența artificială a crescut la nivel global cu 180% în acest an, iar România se află printre țările în care fenomenul ia amploare.

Comisia Europeană investighează din nou Meta: „Încălcare a regulilor de concurență
Stiri Diverse
Comisia Europeană investighează din nou Meta: „Încălcare a regulilor de concurență" legate de WhatsApp și AI

Comisia Europeană a deschis o investigație antitrust împotriva Meta, vizând politica WhatsApp privind accesul furnizorilor de inteligență artificială, în contextul intensificării controalelor UE asupra marilor companii tehnologice din SUA.

Recomandări
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Un scandal uriaș de corupție îl are protagonist pe fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc. Procurorii au descins dimineață în locuința sa și urmează să-l aducă la audieri.

Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă
Stiri actuale
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste care a dus, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă la discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE
Stiri Politice
Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă la discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28