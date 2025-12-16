Inteligența artificială răspunde la telefon în clinicile dentare, la fel ca o secretară. Cine a implementat sistemul

În curând, am putea vorbi la telefon cu inteligența artificială fără să ne dăm seama. Tot mai multe afaceri folosesc deja agenți virtuali care sună și răspund ca oamenii.

Marian Andrei: Ai făcut o unealtă, un tool, care am văzut că începe să fie folosită de tot mai multe clinici, în special, poți să vorbești cu inteligența artificială și să programezi sau ce ai tu nevoie. Cum ai ajuns la această soluție?

Gabriel Besadoux: „Eu fiind dentist de profesie, lucrez la Paris și am înțeles că pierdem foarte multe apeluri ale clienților care au nevoie, de urgență, atunci am creat acces AI ca să putem să răspundem 24 de ore. (...) Eu nu sunt tech, avem echipa tehnică care a făcut acest AI, noi lucrăm în Paris, în Londra, în Luxemburg, în Germania”.

