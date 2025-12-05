Comisia Europeană investighează din nou Meta: „Încălcare a regulilor de concurență" legate de WhatsApp și AI

Comisia Europeană a deschis o investigație antitrust împotriva Meta, vizând politica WhatsApp privind accesul furnizorilor de inteligență artificială, în contextul intensificării controalelor UE asupra marilor companii tehnologice din SUA.

Investigația vine pe fondul unei serii de amenzi majore aplicate giganților tech americani în ultima perioadă transmite Reuters, preluat de news.ro.

Politica din octombrie: interzice furnizorilor de AI să folosească WhatsApp Business

Investigația urmărește să stabilească dacă noua politică introdusă de Meta în octombrie, care interzice furnizorilor de AI să folosească instrumentul prin care companiile pot contacta clienții pe WhatsApp atunci când serviciul lor principal este bazat pe inteligență artificială, încalcă regulile de concurență ale UE.

Bruxelles-ul a avertizat că măsura ar putea împiedica furnizorii terţi de AI să îşi ofere serviciile prin WhatsApp în Spaţiul Economic European.

Meta: „Acuzațiile sunt nefondate"

Meta susține că acuzațiile sunt „nefondate", argumentând că API-ul WhatsApp nu este conceput pentru chatboturi AI și ar suprasolicita sistemele.

Context: amenzi majore pentru giganții tech

Investigația se desfășoară pe fondul unei serii de amenzi majore aplicate giganților tech:

Google a fost sancționat cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcări în publicitatea online

Apple a primit o amendă de 500 de milioane de euro în aprilie

Meta a fost amendată cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor privind opțiunile de utilizare a datelor

UE poate impune amenzi de până la 10% din veniturile anuale ale unei companii.

Comisarul Ribera: „Firmele dominante nu trebuie să blocheze inovația”

Comisarul european pentru Concurență, Teresa Ribera, a declarat că blocul trebuie să se asigure că „cetățenii și companiile europene beneficiază pe deplin de revoluția tehnologică" și că firmele dominante nu își folosesc puterea pentru a bloca inovația.

Investigația va acoperi întregul SEE, cu excepția Italiei, care desfășoară o procedură separată privind posibile măsuri interimare legate de comportamentul Meta.

Trump amenință UE cu tarife suplimentare

Președintele american Donald Trump a criticat anterior anchetele UE împotriva firmelor americane, amenințând cu o investigație ce ar putea duce la tarife suplimentare pentru blocul comunitar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













