Comisia Europeană investighează din nou Meta: „Încălcare a regulilor de concurență" legate de WhatsApp și AI

Stiri Diverse
05-12-2025 | 07:39
WhatsApp

Comisia Europeană a deschis o investigație antitrust împotriva Meta, vizând politica WhatsApp privind accesul furnizorilor de inteligență artificială, în contextul intensificării controalelor UE asupra marilor companii tehnologice din SUA.

autor
Mihai Niculescu

Investigația vine pe fondul unei serii de amenzi majore aplicate giganților tech americani în ultima perioadă transmite Reuters, preluat de news.ro.

Politica din octombrie: interzice furnizorilor de AI să folosească WhatsApp Business

Investigația urmărește să stabilească dacă noua politică introdusă de Meta în octombrie, care interzice furnizorilor de AI să folosească instrumentul prin care companiile pot contacta clienții pe WhatsApp atunci când serviciul lor principal este bazat pe inteligență artificială, încalcă regulile de concurență ale UE.

Bruxelles-ul a avertizat că măsura ar putea împiedica furnizorii terţi de AI să îşi ofere serviciile prin WhatsApp în Spaţiul Economic European.

Meta: „Acuzațiile sunt nefondate"

Meta susține că acuzațiile sunt „nefondate", argumentând că API-ul WhatsApp nu este conceput pentru chatboturi AI și ar suprasolicita sistemele.

Citește și
soldati rusi moscova
Rusia pregătește interzicerea WhatsApp. Ce aplicaţie de mesagerie este promovată de autorităţi

Context: amenzi majore pentru giganții tech

Investigația se desfășoară pe fondul unei serii de amenzi majore aplicate giganților tech:

  • Google a fost sancționat cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcări în publicitatea online

  • Apple a primit o amendă de 500 de milioane de euro în aprilie

  • Meta a fost amendată cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor privind opțiunile de utilizare a datelor

UE poate impune amenzi de până la 10% din veniturile anuale ale unei companii.

Comisarul Ribera: „Firmele dominante nu trebuie să blocheze inovația”

Comisarul european pentru Concurență, Teresa Ribera, a declarat că blocul trebuie să se asigure că „cetățenii și companiile europene beneficiază pe deplin de revoluția tehnologică" și că firmele dominante nu își folosesc puterea pentru a bloca inovația.

Investigația va acoperi întregul SEE, cu excepția Italiei, care desfășoară o procedură separată privind posibile măsuri interimare legate de comportamentul Meta.

Trump amenință UE cu tarife suplimentare

Președintele american Donald Trump a criticat anterior anchetele UE împotriva firmelor americane, amenințând cu o investigație ce ar putea duce la tarife suplimentare pentru blocul comunitar.

Sursa: News.ro

Etichete: Comisia Europeana, meta, Whatsapp, investigatii,

Dată publicare: 05-12-2025 07:19

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Un deputat rus susţine că scurgerile despre contactele Moscova–Washington au accelerat blocarea WhatsApp
Stiri externe
Un deputat rus susţine că scurgerile despre contactele Moscova–Washington au accelerat blocarea WhatsApp

Deputatul rus Anton Gorelkin susţine că scurgerile privind contactele emisarului Casei Albe cu Kremlinul au grăbit blocarea WhatsApp în Rusia, relatează EFE şi Radio Svoboda.

Rusia pregătește interzicerea WhatsApp. Ce aplicaţie de mesagerie este promovată de autorităţi
Stiri externe
Rusia pregătește interzicerea WhatsApp. Ce aplicaţie de mesagerie este promovată de autorităţi

Rusia intenţionează să interzică WhatsApp, iar milioanele de utilizatori locali ar putea fi nevoiţi să recurgă la Max, o nouă aplicaţie de mesagerie locală promovată de autorităţi, denunţată de avocaţi ca fiind un posibil instrument de supraveghere.  

Canalele de Whatsapp, capcane pentru cei mici. Aparent inofensive, pot pune în pericol siguranța copiilor
iLikeIT
Canalele de Whatsapp, capcane pentru cei mici. Aparent inofensive, pot pune în pericol siguranța copiilor

WhatsApp poate fi un loc periculos pentru copii. Sunt tot mai multe canale și grupuri false, unde cei mici pot fi vulnerabili. Ba mai mult, numerele lor de telefon pot fi vizibile pentru oricine.

„Câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri”. Noua tentativă de fraudă care face victime pe WhatsApp
Stiri actuale
„Câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri”. Noua tentativă de fraudă care face victime pe WhatsApp

DNSC avertizează asupra unei fraude prin apeluri false care folosesc identitatea fostului CERT-RO pentru a fura date personale și financiare.

WhatsApp va elimina o funcție importantă în ianuarie 2026. Motivul pentru care a fost luată această decizie
iLikeIT
WhatsApp va elimina o funcție importantă în ianuarie 2026. Motivul pentru care a fost luată această decizie

ChatGPT va înceta să mai funcţioneze pe WhatsApp, după ce Meta a decis să schimbe termenii de funcţionare ai platformei.

Recomandări
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor
Stiri actuale
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor

Joi seara, responsabilii de la Apele Române au anunțat că alimentarea cu apă se apropie de reluare pentru cei peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița.

Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general
Alegeri locale 2025
Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general

Vineri este ultima zi în care cei 17 candidaţi aflaţi în competiţia pentru fotoliul de primar general al Capitalei mai pot să îşi prezinte oferta electorală în faţa bucureştenilor.

Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România
Stiri externe
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina". Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment într-o discuție cu Zelenski şi alți lideri europeni pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Decembrie 2025

45:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28