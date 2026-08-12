Noile smartphone-uri au la bază, așa cum era de așteptat, un nou chipset, numit Tensor G6. Grație colaborării cu taiwanezii de la TSMC, acesta este primul cip de smartphone creat pe un proces de 2nm, care ar trebui să însemne, în primul rând, o eficiență energetică sporită cu 20% și o navigare web mai rapidă cu 25%, conform producătorului, potrivit News.ro.

Tot pe partea tehnică, Google a renunțat la modemurile de date dezvoltate de Samsung și a preferat să folosească MediaTek M90. Google și Samsung sunt parteneri vechi și au mai multe colaborări, însă modemurile MediaTek sunt mai ieftine.

Una dintre puținele schimbări vizibile în ceea ce privește hardware-ul este noul led de notificări, care se va aprinde pentru a atrage utilizatorilor atenția asupra notificărilor primite.

Pixel 11 are un sistem foto compus din trei camere

Pixel 11 are un sistem foto compus din trei camere: camera principală are 48MP, camera ultrawide are 13MP, iar camera tele are 10,8MP și poate mări de cinci ori.

Ecranul OLED măsoară 6,3 inch, are o rată de împrospătare de 120Hz și o densitate a pixelilor de 497 ppi.

Alături de cipul Tensor G6, vor exista 12GB de memorie RAM și 256/512GB spațiu de stocare. Bateria are o capacitate de 4.985 mAh, cu 30W pe fir, respectiv 15W wireless, viteză de încărcare.

Pixel Pro și Pixel Pro XL au ecrane de 6,3 inch, respectiv 6,8 inch, dar în cazul celui de-al doilea densitatea de pixeli scade la 482 ppi.

Cele două modele Pro încearcă să se diferențieze cu un setup foto mai performant, compus dintr-o cameră principală de 50MP și două camere, ultrawide, respectiv tele, cu 48MP. Cele două au un zoom digital 120x.

În cazul versiunilor Pro, memoria poate ajunge la 16GB, iar spațiul de stocare la 1TB. Versiunea Pro are o baterie de 4.850 mAh, iar Pro XL 5.115 mAh - al doilea are viteze superioare de încărcare, 45W pe fir și 25W wireless.

Pixel 11 Pro Fold are un ecran intern de 8 inch

În fine, pliabilul Pixel 11 Pro Fold are un ecran intern de 8 inch și unul extern de 6,5 inch.

Camera foto principală, care beneficiază de o creștere a rezoluției la 48MP, promite fotografii mai detaliate și rezultate mai bune în condiții diverse de iluminare.

Google surprinde aici prin reducerea capacității bateriei la 4.750 mAh, în condițiile în care vechiul Fold folosea o baterie de 5.015 mAh.

Micșorarea bateriei a permis reducerea grosimii cu un milimetru și a greutății cu 20 de grame.

Pixel 11 va costa de la 900 de dolari. Pixel 11 Pro și Pixel 11 Pro XL încep de la 1.100 de dolari, respectiv 1.300 de dolari, în vreme ce Fold costă de la 1.900 de dolari.