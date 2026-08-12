„O îmbrățișare imensă pentru tine și ai tăi în aceste vremuri dificile, Leo. Rămâi puternic”, a fost mesajul atacantului portughez, potrivit Agerpres.

Cristiano Ronaldo, alături de fostul său rival în momentele dificile

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au avut o lungă rivalitate sportivă în perioada în care ambii au evoluat în Spania, la echipele FC Barcelona, respectiv Real Madrid.

Alături de Cristiano Ronaldo, alte personalități i-au trimis mesaj de susținere lui Messi, printre acestea numărându-se tenismanul Carlos Alcaraz și fotbaliștii Thibaut Courtois, Ferran Torres și Dani Olmo, precum și fostul căpitan al echipei FC Barcelona, Carles Puyol.

Jorge Messi a murit la vârsta de 68 de ani

Jorge Messi a decedat la vârsta de 68 de ani, după o lungă maladie, fiind înmormântat duminică, într-un cimitir din orașul său natal, Rosario.

O figură călăuzitoare de-a lungul carierei fiului său, Jorge Messi a fost primul antrenor al lui Leo, tatăl care a renunțat la tot pentru a-l însoți în Spania și, mai târziu, agentul care a negociat contracte astronomice în numele său.