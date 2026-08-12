Nimeni nu a supraviețuit - nici măcar cei din autoturism. Bilanțul sumbru se ridică astfel la 5 morți.

Șoferul a pierdut controlul mașinii

Tragedia a avut loc aproape de miezul nopții, în comuna Corbii Mari, din județul Dâmbovița. Potrivit martorilor, șoferul, în vârstă de 20 de ani, se întorcea de la o petrecere, împreună cu pasagerul său, de 23 de ani, când ar fi încercat să depășească o mașină.

Comisar-Șef Viorel Polexe, IPJ Dâmbovița: „Ce deplasa din direcția Găești - Corbii Mari, pe DN61, ocazie cu care a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde a lovit 3 persoane care se deplasau pe acostamentul părții carosabile. Ulterior autoturismul s-a răsturnat. În urma accidentului rutier, rezultând 5 victime, toate decedând la fața locului.”

Pietonii erau doi tineri - soț și soție - de 25 și 24 de ani, și tatăl fetei, de 49 de ani. Nici pentru ei, și nici pentru cei din mașină, nu s-a mai putut face nimic.

Martor: „O tragedie, o tragedie, ce vedeți dvs. asta am văzut și eu. M-am pierdut, am luat o sticlă cu apă să merg să nu aveam la cine să mă duc cu sticla de apă.”

Polițiștii încearcă să scoată la iveală cât mai multe detalii cu privire la impactul devastator. Medicii legiști îi vor ajuta să afle inclusiv dacă tânărul aflat la volan era sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.