Dispozitivul poartă denumirea G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter) și este produs de compania Compliant Technologies LLC.

Reprezentanții companiei explică faptul că mănușile funcționează ca unele obișnuite de patrulare până când agentul activează modul electric. Pentru ca șocul electric să fie aplicat, mănușa trebuie să intre în contact direct cu pielea persoanei.

Potrivit lui John Peters, directorul Institutului pentru Prevenirea Deceselor în Custodie, persoana asupra căreia este folosit dispozitivul resimte o durere „instantanee și intensă”, comparabilă cu înțepătura unei albine.

Associated Press notează că aceste mănuși au fost deja utilizate în ultimii ani în unele închisori și secții de poliție din Statele Unite.

Conform notificării oficiale, mănușile vor fi distribuite angajaților și agenților Direcției pentru Investigații de Securitate Internă și Direcției pentru Controlul Imigrației și Expulzări (ICE). Achiziția este planificată să fie finalizată până în luna martie.

Departamentul pentru Securitate Internă a transmis că pregătește un răspuns la solicitarea de informații formulată de Associated Press. La rândul său, fondatorul și directorul general al Compliant Technologies, Jeff Niklaus, a declarat că firma nu poate comenta acest subiect.