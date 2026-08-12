Creatoarea de conținut a documentat prin imagini mușcăturile de ploșnițe despre care susține că le-a căpătat în urma șederii la hotelul din Cambridge, potrivit People.

Pe 3 august, Hannah Stephenson, care realizează conținut despre călătorii pe contul său de social media și administrează un site de călătorii, a povestit despre o ședere recentă la hotel care a mers foarte prost. Postarea, formată dintr-o serie de 16 imagini, prezenta diferite zone ale corpului lui Stephenson acoperite de numeroase mușcături roșii. Brațele, fața și picioarele sale erau pline de mușcături.

„Am stat în acest hotel o noapte, m-am trezit cu mâncărimi și pete de sânge pe pernă, am văzut insectele cu ochii mei. A trebuit să merg așa la o nuntă în familie, a trebuit să-mi cumpăr haine noi pentru a acoperi mușcăturile îngrozitoare, nu am putut dormi cum trebuie timp de săptămâni din cauza mâncărimilor constante, am avut un atac de panică”, a scris ea în descrierea postării.

„Brațele și mâinile mi s-au umflat”

Într-un e-mail transmis publicației PEOPLE, Stephenson a scris: „Mușcăturile au fost mult mai grave decât m-aș fi așteptat după o singură noapte. Până a doua zi, brațele și mâinile mi s-au umflat și aveam mușcături pe față, picioare, tălpi, spate și în alte zone. Mă mâncau îngrozitor și, chiar și după două săptămâni și jumătate, încă mai am mâncărimi, deși, din fericire, situația se îmbunătățește treptat.”

Ea a adăugat că nu se mai confruntase niciodată cu ploșnițe în timpul călătoriilor sale. „Cu siguranță nu mă așteptam ca prima mea experiență cu ele să fie în Cambridge!”

Într-un e-mail transmis PEOPLE, un purtător de cuvânt al hotelului a declarat: „Ne pare foarte rău pentru experiența doamnei Stephenson și înțelegem cât de neplăcut poate fi un astfel de incident. Siguranța clienților noștri este prioritatea noastră și menținem măsuri stricte, coordonate de specialiști, pentru prevenirea și gestionarea problemelor legate de dăunători, inclusiv prin instruirea personalului responsabil de curățenie pentru a fi vigilent și a identifica, pe cât posibil, semnele timpurii.”

Purtătorul de cuvânt a adăugat că „prezența ploșnițelor” afectează adesea „sectorul hotelier în general și nu are nicio legătură cu standardele de igienă sau curățenie”.

„În situațiile rare în care este semnalată o problemă într-unul dintre hotelurile noastre, scoatem imediat din circuit camera afectată și camerele din jur pentru inspecție și tratament realizat de experți independenți în combaterea dăunătorilor. Ne-am cerut scuze direct doamnei Stephenson și am soluționat problema într-un mod satisfăcător pentru aceasta”, a adăugat reprezentantul companiei.

Hotelul i-a oferit despăgubiri de 2.000 de lire sterline

După ce Stephenson a raportat incidentul, hotelul a început să investigheze „prezența ploșnițelor”. După confirmarea problemei, hotelul a început tratarea camerei, a retras-o de la rezervare și a contactat-o pe Stephenson pentru a-și cere scuze și pentru a ajunge la o înțelegere.

În e-mailul său, Stephenson a scris că, după publicarea videoclipului, a fost contactată de șeful Serviciului pentru Clienți al hotelului.

„A fost minunat și am apreciat foarte mult modul în care a gestionat situația. Hotelul mi-a oferit ulterior despăgubiri de 2.000 de lire sterline, pe care le-am acceptat cu recunoștință”, a scris ea, adăugând că acesta și-a făcut timp să-i explice ce măsuri au fost luate pentru eliminarea ploșnițelor după incident.