Vin din nou ploi torențiale după caniculă. Valul de căldură mai persistă în 6 județe. Unde vor fi furtuni

Temperaturile vor ajunge la 38 de grade, în timp ce în unele regiuni sunt așteptate averse torențiale, grindină și rafale puternice.

Canicula persistă în sud-vestul țării

În intervalul 12 august, ora 10:00 – 21:00, va fi cod galben de caniculă în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei.