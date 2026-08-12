Vin din nou ploi torențiale după caniculă. Valul de căldură mai persistă în 6 județe. Unde vor fi furtuni

Vremea
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ANM a emis miercuri mai multe avertizări cod galben pentru temperaturi ridicate, intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică. 

autor
Sabrina Saghin

Temperaturile vor ajunge la 38 de grade, în timp ce în unele regiuni sunt așteptate averse torențiale, grindină și rafale puternice.

Canicula persistă în sud-vestul țării

În intervalul 12 august, ora 10:00 – 21:00, va fi cod galben de caniculă în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei.

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Vântul se intensifică în Moldova și Muntenia

ANM a emis cod galben și pentru intensificări ale vântului, valabil în 12 august, între orele 10:00 și 16:00, în sudul Moldovei și estul Munteniei.

În aceste zone, vântul va avea viteze la rafală de 50-70 km/h. Intensificări ale vântului, cu viteze de 40-45 km/h, vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și în restul Munteniei și Moldovei.

Ploile torențiale ajung în mai multe regiuni

În intervalul 12 august, ora 13:00 – 21:00, va fi cod galben de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, în jumătatea de nord a Olteniei și în nord-vestul Munteniei.

Vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Izolat, poate cădea grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-30 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Bucureștiul scapă de avertizări

În Capitală, în intervalul 12 august, ora 10:00 – 21:00, vremea va fi călduroasă, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35-45 km/h. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 32 și 34 de grade Celsius.

Pentru municipiul București, în intervalul 12 august, ora 10:00 – 21:00, nu vor fi în vigoare mesaje de atenționare sau avertizare meteorologică.

Vremea azi, 12 august 2026. Miercuri se mai răcorește în țară, însă canicula persistă în unele zone

Sursa: ANM

Etichete: cod galben, vant, canicula, ploi,

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