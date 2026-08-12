Vin din nou ploi torențiale după caniculă. Valul de căldură mai persistă în 6 județe. Unde vor fi furtuni

ANM a emis cod galben și pentru intensificări ale vântului, valabil în 12 august, între orele 10:00 și 16:00, în sudul Moldovei și estul Munteniei.
În aceste zone, vântul va avea viteze la rafală de 50-70 km/h. Intensificări ale vântului, cu viteze de 40-45 km/h, vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și în restul Munteniei și Moldovei.
Ploile torențiale ajung în mai multe regiuni
În intervalul 12 august, ora 13:00 – 21:00, va fi cod galben de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, în jumătatea de nord a Olteniei și în nord-vestul Munteniei.
Vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Izolat, poate cădea grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.
În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-30 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 40 de litri pe metru pătrat.
Bucureștiul scapă de avertizări
În Capitală, în intervalul 12 august, ora 10:00 – 21:00, vremea va fi călduroasă, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.
Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35-45 km/h. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 32 și 34 de grade Celsius.
Pentru municipiul București, în intervalul 12 august, ora 10:00 – 21:00, nu vor fi în vigoare mesaje de atenționare sau avertizare meteorologică.
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