Un comunicat al SBU pe Telegram a precizat că două dintre nave, fregatele Amiral Essen şi Amiral Makarov, transportau rachete ruseşti Kalibr. A treia era o navă de patrulare.

"Atacul asupra acestei baze are o semnificaţie strategică", se arată în comunicat.

"SBU reduce sistematic capacitatea Rusiei de a controla Marea Neagră şi de a-şi folosi forţele navale pentru a purta războiul împotriva Ucrainei", se mai arată în comunicat.

Ucraina a lovit oraşul-port rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, într-un atac masiv cu drone în noaptea de marţi spre miercuri, atac care, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a ţintit acolo baza navală rusă, în timp ce surse ruseşti vorbesc de asemenea despre avarierea a două terminale pentru exportul de cereale, au relatat miercuri agenţiile Reuters şi EFE.

De partea rusă, guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, regiune unde se află oraşul Novorossiisk, a declarat că un val masiv de atacuri ucrainene a vizat zona şi a ucis cel puţin două persoane, inclusiv un copil de 8 ani.