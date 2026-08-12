Ministrul afacerilor digitale, Krzysztof Gawkowski, a declarat că incidentul reprezintă „unul dintre cele mai mari” atacuri cibernetice înregistrate vreodată în istoria acestei țări cu 37 de milioane de locuitori, potrivit Agerpres.

„Nimic nu indică în prezent că avem de-a face cu un atac extern, provenit din Rusia sau din oricare alt stat”, a declarat el.

Constatările inițiale indică faptul că autorii atacului cibernetic au acționat în scop financiar, a spus ministrul, excluzând posibilitatea plății unei răscumpărări și promițând să-i urmărească „fără oprire” pe autorii atacului.

Datele furate includ informații legate de consultații medicale, rețete și alte documente utilizate în monitorizarea pacienților.

Natura și amploarea datelor compromise variază de la o persoană la alta, a declarat ministrul, care a anunțat și implementarea unui sistem ce le permite cetățenilor să verifice dacă datele lor au fost furate.

Aproximativ 12.000 de unități medicale au folosit serviciile companiei vizate.