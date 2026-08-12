Ungaria a mobilizat armata pentru construirea unui baraj pe Dunăre. Ungurii scufundă și ei barje pentru centrala nucleară

Guvernul a ordonat construirea imediată a unui prag al Dunării lângă centrala nucleară de la Paks, folosind aproximativ 150.000 de metri cubi de piatră, a anunțat joi premierul Péter Magyar. Potrivit prim-ministrului, lucrările au început deja, cu un program de lucru de 24 de ore, iar construcția este asistată de 100 de soldați, scrie Index.

„Anunț extraordinar despre Paks. Am ordonat construirea imediată a unui baraj pe Dunăre folosind aproximativ 150.000 de metri cubi de piatră și am luat, de asemenea, măsuri pentru a ne pregăti pentru posibila scufundare a două barje de 80 de metri”, a scris prim-ministrul în postarea sa de pe Facebook. El a adăugat că lucrările sunt asistate de cei mai buni ingineri din țară, specialiști în managementul apei și energie, iar ministrul Apărării Naționale a desemnat 100 de soldați pentru a sprijini construcția.