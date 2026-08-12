Ungaria a mobilizat armata pentru construirea unui baraj pe Dunăre. Ungurii scufundă și ei barje pentru centrala nucleară

Stiri externe
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Ungaria a mobilizat armata pentru construirea de urgență a unui baraj pe Dunăre, în apropierea centralei nucleare de la Paks, a anunțat joi premierul Peter Magyar. Potrivit acestuia, armata va scufunda, de asemenea, barje pentru devierea apei.

autor
Cristian Anton

Guvernul a ordonat construirea imediată a unui prag al Dunării lângă centrala nucleară de la Paks, folosind aproximativ 150.000 de metri cubi de piatră, a anunțat joi premierul Péter Magyar. Potrivit prim-ministrului, lucrările au început deja, cu un program de lucru de 24 de ore, iar construcția este asistată de 100 de soldați, scrie Index.

„Anunț extraordinar despre Paks. Am ordonat construirea imediată a unui baraj pe Dunăre folosind aproximativ 150.000 de metri cubi de piatră și am luat, de asemenea, măsuri pentru a ne pregăti pentru posibila scufundare a două barje de 80 de metri”, a scris prim-ministrul în postarea sa de pe Facebook. El a adăugat că lucrările sunt asistate de cei mai buni ingineri din țară, specialiști în managementul apei și energie, iar ministrul Apărării Naționale a desemnat 100 de soldați pentru a sprijini construcția.

Anunțul a venit după ce guvernul a organizat miercuri o ședință la centrala nucleară Paks , unde, potrivit prim-ministrului, au fost luate decizii privind investițiile pentru a rezolva problemele cauzate de nivelul scăzut al apei Dunării pe termen lung.

O investiție de 27,5 milioane de euro ar fi prevenit această situație

Barajul este un dig de piatră construit în albia fluviului, care ridică nivelul apei în secțiunea din amonte. Acest lucru este necesar deoarece nivelul extrem de scăzut al Dunării a împiedicat centrala nucleară Paks să pompeze suficientă apă de răcire, motiv pentru care trei unități au trebuit să fie închise una după alta.

István Kapitány, ministrul Economiei și Energiei, a declarat anterior că, cu o investiție de aproximativ zece miliarde de forinți (27,5 milioane de euro), oprirea și importurile de energie electrică rezultate, care costă tot atât, ar fi putut fi evitate - cu toate acestea, experții au afirmat anterior că o soluție permanentă la problemă ar fi o sarcină mai complexă și mai costisitoare.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: armata, Ungaria, baraj, construire, dunare, centrala nucleara paks,

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