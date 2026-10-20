Fintech-ul britanic Revolut a anunţat marţi că accesul clienţilor la mai multe dintre serviciile sale este afectat de o perturbare identificată în cursul dimineţii de luni, compania precizând că fondurile şi datele utilizatorilor sunt în siguranţă.

Mai mulți utilizatori au raportat că prin intermediul aplicației nu pot fi efectuate plăți sau transferuri de bani, dar au fost semnalate și probleme la logare.

„Bună ziua. În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la indisponibilitatea unor servicii. Echipa noastră tehnică lucrează intens pentru a restabili funcționarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate”, a anunțat compania pe X.

Revolut avea peste 4,8 milioane de clienți persoane fizice în România la finalul anului 2025, potrivit datelor publicate de companie în martie 2026.