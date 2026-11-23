Playtech a fost prezent la cea de-a doua ediţie a Summitului pentru Guvernanţă Digitală, organizat de Edge Institute sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României. Una dintre principalele atracţii ale evenimentului a fost chiar portofelul digital al românilor, pentru care a fost realizată şi o demonstraţie.

Potrivit calendarului oficial, publicat pe site-ul proiectului RO Wallet, aplicaţia urmează să fie lansată pe 14 ianuarie 2027, însă funcţionalităţile sale vor fi extinse treptat.

Ce documente vei putea avea în telefon şi cum îţi vei dovedi vârsta

RO Wallet reprezintă versiunea românească a portofelului european de identitate digitală şi va fi disponibil atât pentru telefoanele cu Android, cât şi pentru cele cu iOS.

În prima etapă, aplicaţia va permite utilizarea datelor de identificare personală, a permisului de conducere în format digital, a informaţiilor privind domiciliul şi reşedinţa, precum şi verificarea vârstei.

Una dintre cele mai interesante funcţionalităţi este posibilitatea de a demonstra că ai împlinit 18 ani, fără să fii nevoit să dezvălui toate informaţiile personale înscrise pe cartea de identitate.

Spre exemplu, atunci când intri într-un club sau cumperi online produse destinate exclusiv adulţilor, vei putea confirma că ai vârsta legală, fără ca operatorul economic să afle adresa de domiciliu sau codul numeric personal.

Pe termen lung, în portofelul digital al românilor ar putea fi integrate şi cardul de sănătate, diplomele de studii şi alte documente oficiale.

Cine va putea folosi RO Wallet din ianuarie 2027

Nu toţi românii vor avea acces la noua aplicaţie încă din prima zi. Primii beneficiari vor fi cetăţenii care deţin o carte electronică de identitate, aceştia putându-se înregistra de la distanţă, prin citirea cipului documentului cu ajutorul tehnologiei NFC şi introducerea codului PIN.

Dacă ai încă un buletin clasic, va trebui să mai aştepţi. Potrivit calendarului Ministerului Afacerilor Interne, înrolarea acestei categorii de cetăţeni este prevăzută pentru trimestrul al treilea al anului 2027 şi va presupune verificarea identităţii în prezenţă fizică.

Înainte de lansarea oficială, pe 22 decembrie 2026, autorităţile vor pune la dispoziţia unui grup restrâns de utilizatori o versiune beta a aplicaţiei.

Începând din februarie 2027, vor fi introduse progresiv noi funcţionalităţi, inclusiv posibilitatea de a semna electronic documente folosind un certificat calificat.

Firme deschise, contracte semnate şi operaţiuni bancare direct de pe telefon

Ambiţiile autorităţilor depăşesc însă simpla digitalizare a documentelor pe care românii le poartă în portofel.

În viitor, aplicaţia ar putea facilita deschiderea unui cont bancar, înfiinţarea unei firme, semnarea contractelor sau accesarea unor servicii medicale. Un alt avantaj important va fi posibilitatea utilizării identităţii digitale şi în alte state membre ale Uniunii Europene.

Pentru ca toate aceste lucruri să devină realitate, instituţiile publice şi companiile private vor trebui să îşi adapteze infrastructura informatică pentru a accepta documentele şi datele furnizate prin RO Wallet.

Tot în cadrul summitului de la Cotroceni s-a discutat despre integrarea inteligenţei artificiale în administraţia publică, care ar putea contribui la automatizarea procedurilor birocratice şi la reducerea timpilor de aşteptare pentru cetăţeni.

Rămâne de văzut cât de repede vor reuşi autorităţile să transforme aceste promisiuni în servicii funcţionale. Lansarea unei aplicaţii este doar primul pas. Adevăratul succes va fi atunci când românii nu vor mai fi nevoiţi să se deplaseze între instituţii pentru documente pe care statul le deţine deja.