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Se investesc miliarde în producție, campaniile publicitare se revarsă în întreaga lume, iar actorii din spatele personajelor ajung vedete în toată regula.

Am vorbit la Bucharest Gaming Week cu doi dintre acești actori: Christopher Judge, vocea lui Kratos din God of War, și Ned Luke, actorul care a dat viață personajului Michael de Santa din GTA V.

Ned Luke este un actor care a jucat în peste 30 de filme și seriale, însă rolul care i-a schimbat viața a fost cel al lui Michael de Santa, personajul principal din GTA V. Cea mai tare parte? Inițial, a vrut să refuze rolul.

Ned Luke: „M-a sunat agentul meu și a spus: «Avem o audiție pentru tine, este pentru un joc video». Și eu am zis: «N-am să joc într-un joc video. Sunt un actor! Am studiat Stanislavski». Mi-au zis că este de la Rockstar. Și m-am gândit: «Ok, GTA, Red Dead Redemption... Trimite-mi scriptul să îl văd». Când l-am văzut, am trecut de la «Nu vreau să-l fac» la «Trebuie să-l fac». Era așa de bun și mi se potrivea. Așa că m-am dus și am luat rolul. Am fost foarte norocos.”

Cum i-a schimbat acest rol viața?

Ned Luke: „Păi, sunt în România, asta e una dintre schimbări. Ce s-a schimbat este că oamenii știu cine sunt. Merg pe stradă și lumea știe cine sunt. Fac asta de 40 de ani. Am avut perioade bune, perioade rele. Am avut ani în care n-am făcut niciun ban și ani în care am făcut o grămadă de bani. Acum nu mai am perioadele acelea proaste.”

GTA, un fenomen care a depășit Hollywoodul

GTA 5 a deținut timp de 13 ani recordul Guinness pentru produsul de divertisment care a atins cel mai rapid vânzări de un miliard de dolari. Succesorul său, GTA 6, l-a doborât de aproape patru ori în primele trei zile de la lansare. În 13 ani, niciun film, serial sau album muzical nu a reușit măcar să se apropie de succesul celor de la Rockstar.

Ned Luke: „Asta spune foarte multe despre unde este industria jocurilor video. Până acum două zile, asta (GTA 5) a fost cel mai mare produs de divertisment, film, televiziune, nu contează. Și vom fi lăsați cu gura căscată de GTA 6. Industria asta este ceva legitim: ai recunoaștere globală.”

Partea aceasta o vor înțelege doar fanii adevărați ai seriei, dar dacă Ned ne-a povestit cum a luat naștere cea mai faimoasă replică a personajului său, Michael, este datoria noastră să împărtășim asta cu fanii:

Ned Luke: „La început, pur și simplu nu mergea. Nu se simțea cum trebuie. Era o replică stupidă din filmele cu gangsteri din anii '30. Nu reușeam să o fac să sune dur. Am încercat să o schimb de câteva ori. La un moment dat, regizorul a venit la mine și mi-a spus: «Ned, trebuie să spui replica exact cum e scrisă aici». Și i-am spus că replica e nașpa. A insistat și mi-a spus: «Ai încredere, asta e cea mai tare replică». Dar am strecurat acolo acest «prietene»: «Uiți o mie de lucruri în fiecare zi, prietene, fă să-l uiți și pe ăsta». Și asta a făcut replica să funcționeze.”

Christopher Judge, vocea legendarului Kratos

Christopher Judge a jucat și el într-o mulțime de filme și seriale. Este cunoscut mai ales pentru Stargate SG-1. În 2004, a dat pentru prima dată vocea unui personaj din jocul video Turok. De atunci, a avut zeci de alte roluri similare. Cel mai important rol al său a venit în 2018, când a dat vocea legendarului Kratos din God of War. Vocea sa joasă și apăsată este memorabilă.

Christopher Judge: „A fost o audiție obișnuită. Căutau de doi ani și eu am fost printre ultimii. L-am întrebat pe Cory de ce nu m-a chemat mai devreme. «Pentru că nu credeam că o să accepți». Am primit rolul pe la 48 de ani. Acum am 62 și încă îl joc. Dacă mi-ai fi spus la începutul carierei că un joc video îmi va da o a doua carieră, nu te-aș fi crezut.”

God of War arată, de la început până la final, ca un singur cadru continuu, fără nicio tăietură de montaj. Pentru actori, asta a însemnat că fiecare scenă trebuia jucată cap-coadă, dintr-o singură dublă. Iar volumul de text nu seamănă cu nimic din film.

Christopher Judge: „Pentru jocul din 2018, scenariul avea puțin sub 800 de pagini. Un scenariu de film are între 110 și 150. Unul de serial, cam 60.”

Și Chris ne-a făcut o demonstrație cu replicile lui preferate:

Christopher Judge: „Când mă luptam cu Thor. I-am spus, de fapt, Kratos i-a spus: «Trebuie să fim mai buni, pentru copiii noștri». Și «Nu spune că îți pare rău, băiete, fii mai bun».”

De la jocuri video la seriale de succes

Rolul i-a adus în 2022 premiul pentru cea mai bună interpretare la The Game Awards, înmânat de Al Pacino. Iar Amazon pregătește acum un serial God of War, cu Ronald D. Moore la conducere. Kratos va fi interpretat de Dave Bautista, fost star WWE și un actor cu roluri în hituri precum Guardians of the Galaxy și Blade Runner.

Christopher Judge: „Gamingul a devenit industria principală pentru storytelling. La televizor ai o oră sau două, un film are două, trei ore. Un joc înseamnă 60 până la 80 de ore de poveste.”

Anul trecut, industria jocurilor a trecut pentru prima dată de 200 de miliarde de dolari. Pentru Ned Luke, însă, cel mai important lucru nu e cifra, ci oamenii care se întâlnesc în aceeași lume virtuală.

Ned Luke: „Pot fi din țări aflate în război, nu contează. Se întâlnesc și devin prieteni. Asta ar putea învăța lumea de la jocurile video. Deci, liderilor lumii, fiți atenți la gameri. Poate rezolvați ceva.”

Industria filmelor se întrepătrunde deja cu lumea jocurilor. Și nu doar actorii vin către jocuri, ci și jocurile devin filme sau seriale. Doar ce am menționat God of War, dar The Last of Us a fost un succes fantastic, la fel și Fallout, Arcane, dar și Halo.

Ned Luke: „Jucați tare, jucați bine și stați departe de Vanilla Unicorn.”