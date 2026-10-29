La conferinţa de lansare a proiectului în valoare de aproape 93,6 milioane de lei, aceasta a subliniat că o parte dintre serviciile APIA sunt deja digitalizate, însă multe interacţiuni dintre fermieri şi instituţie presupun în continuare deplasarea în centrele agenţiei, depunerea fizică a unor documente sau semnarea acestora în format tradiţional olograf, potrivit Agerpres.

„Nu dispunem încă de o interfaţă digitală unică, prin intermediul căreia fermierii să poată gestiona centralizat comunicarea cu APIA, să transmită documente, să primească solicitări de clarificări şi să urmărească în mod transparent stadiul cererilor depuse. În lipsa unui asemenea sistem centralizat, comunicarea poate deveni mai dificilă, iar identificarea şi transmiterea documentelor suplimentare pot necesita timp. Întârzierile în furnizarea documentelor justificative sau în clarificarea unor neconformităţi pot afecta procesarea cererilor de plată şi, în situaţiile prevăzute de cadrul legal, pot avea consecinţă asupra eligibilităţii la plată. Pentru noi, aceste aspecte reprezintă o motivaţie importantă pentru schimbare. Ne dorim să îmbunătăţim comunicarea cu fermierii, să reducem timpul necesar soluţionării solicitărilor şi să facilităm clarificarea eventualelor probleme încă din etapele de procesare a cererilor. Obiectivul nostru este ca fermierul să poată comunica mai simplu cu APIA, să fie informat la timp şi să aibă o imagine clară asupra stadiului solicitărilor sale", a afirmat Kerekes.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea unei platforme digitale integrate

În acest sens, proiectul lansat joi de APIA urmăreşte dezvoltarea unei platforme digitale integrate, care să ofere un punct unic de acces la serviciile APIA şi să permită gestionarea eficientă a schimbului de informaţii şi de documente dintre fermieri şi instituţie.

„Concret, sistemul va permite dezvoltarea unor funcţionalităţi prin care fermierii să poată transmite electronic documentele justificative aferente cererilor de plată, să primească notificări privind necesitatea completării dosarelor, să fie informaţi asupra termenelor aplicabile şi să urmărească stadiul cererilor şi al petiţiilor depuse. De asemenea, platforma va urmări să asigure trasabilitatea documentelor, confirmarea transmiterii şi primirii acestora şi păstrarea unui istoric al comunicărilor, astfel încât, atât fermierii, cât şi personalul APIA să poată identifica mai uşor informaţiile relevante şi etapele parcurse. Un element important al proiectului îl reprezintă diversitatea serviciilor care vor putea fi accesate prin intermediul platformei. Vom avea în vedere atât serviciile publice integral electronice, care vor permite transmiterea completă, în format electronic, a dosarelor aferente solicitărilor şi primirea electronică a răspunsurilor sau documentelor emise, cât şi servicii parţial electronice pentru situaţii în care anumite etape vor continua să necesite interacţiunea directă cu instituţia. Această abordare este importantă deoarece trebuie să ţinem cont de diversitatea beneficiarilor noştri şi de niveluri diferite de acces şi de utilizare a instrumentelor digitale", a adăugat şeful APIA.

În acest timp, a continuat Melinda Klara Kerekes, proiectul va aduce beneficii şi personalului APIA, întrucât centralizarea informaţiilor, digitalizarea fluxului de documente şi îmbunătăţirea comunicării vor contribui la eficientizarea activităţilor administrative, la o mai bună urmărire a solicitărilor şi la "utilizarea mai eficientă a resurselor instituţiei".

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF), Prioritatea 2 - Digitalizarea administraţiei publice centrale şi a mediului de afaceri, având Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală eligibilă (inclusiv TVA) a proiectului este de 93,584 milioane de lei, din care finanţarea nerambursabilă FEDR este de 70,140 milioane de lei, iar contribuţia de la bugetul de stat se ridică la 23,443 milioane de lei.

Directorul general al APIA a subliniat, cu această ocazie, importanţa fondurilor europene pentru dezvoltarea şi modernizarea administraţiei publice din România.

„Accesarea fondurilor europene oferă instituţiilor publice posibilitatea de a realiza investiţii importante în digitalizare, în infrastructură şi în îmbunătăţirea serviciilor, fără ca întreaga povară financiară să fie suportată de bugetul naţional. Prin utilizarea eficientă a acestor resurse, putem reduce presiunea asupra bugetului naţional şi putem permite direcţionarea fondurilor publice către alte domenii prioritare, contribuind în acelaşi timp la dezvoltarea capacităţii administrative şi la îmbunătăţirea serviciilor oferite de fermieri. (...) Proiectul pe care îl lansăm astăzi reprezintă un exemplu în acest sens, o investiţie în modernizarea serviciilor APIA, realizată cu sprijinul fondurilor europene, care urmăreşte atât creşterea eficienţei activităţii instituţiei, cât şi simplificarea relaţiei cu fermierii", a transmis ea.

Calendarul de implementare

În ceea ce priveşte calendarul de implementare, proiectul se află în etapa de început, însă APIA vrea ca portalul să devină funcţional în anul 2028, deşi termenul final de implementare este stabilit pentru luna iulie 2029, astfel încât fermierii din România să poată beneficia de facilităţile pe care le dezvoltă.

„Proiectul se află în etapa de început, iar obiectivul nostru este ca portalul să devină funcţional în anul 2028, astfel încât fermierii din România să poată beneficia de facilităţile pe care le dezvoltăm. Până atunci, avem de parcurs etape importante de analiză, dezvoltare, testare şi implementare. Vom urmări ca soluţia realizată să răspundă cerinţelor operaţionale ale APIA şi nevoilor reale ale fermierilor, cu respectarea cerinţelor aplicabile privind securitatea informaţiilor, protecţia datelor şi interoperabilitatea sistemelor informatice. Acest proiect reprezintă o investiţie importantă în modernizarea instituţiei şi îmbunătăţirea serviciilor oferite agriculturii româneşti. Ne dorim ca, odată funcţional, portalul să contribuie la reducerea deplasării la sediile instituţiei, la simplificarea procedurilor, la o comunicare mai rapidă şi la o mai bună informare a fermierilor. În egală măsură, ne dorim ca personalul APIA să beneficieze de instrumente moderne, care să sprijine activitatea curentă şi să contribuie la creşterea eficienţei administrative. (...) Ne dorim ca rezultatul final să fie un instrument util, accesibil şi uşor de folosit, care să răspundă cât mai bine cerinţelor din activitatea agricolă", a susţinut Kerekes.

APIA a organizat, joi, conferinţa de lansare a proiectului "Portal unic al fermierilor solicitanţi ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură", cod SMIS 339546.