Una dintre cauze ar putea fi o defecțiune la serviciul de cloud al Google folosit de Revolut și confirmată de cei de la Google. Totuși, nu există un comunicat oficial care să lege în mod direct aceste incidente. Reprezentanții Revolut au transmis că banii și datele clienților au fost în siguranță.

În decursul dimineții, cei care au încercat să facă plăți nu au reușit. Aplicația Revolut nu mai funcționa.

„Plată eșuată. A apărut o problemă, încearcă din nou pentru a finaliza plata". Acesta este unul dintre mesajele cu care s-au trezit, marți dimineață, mai mulți utilizatori Revolut atunci când au încercat să facă diverse plăți cu cardul.

Nici retragerile de la bancomat nu au putut fi efectuate.

Corespondent ProTV: „Ne apare că este respinsă de bancă și suntem îndemnați să sunăm banca pentru mai multe detalii”.

Erori au fost raportate și la alte servicii Revolut precum alimentarea cardului, transferul de bani, dar și la schimbul valutar din aplicație, una dintre funcțiile cele mai apreciate de utilizatori.

„Utilizator: Nu mi-a luat, mă miram.

Reporter: Încercați să plătiți cu Revolutul?

Reporter: Nu a mers”.

Utilizator: „Hopa... emitere nereușită! Deci, contactați banca, tranzacție nereușită”.

Aplicația Revolut este folosită în mai bine de 30 de țări din întreaga lume și are peste 80 de milioane de utilizatori. Aproape 5 milioane se regăsesc în România, care este a șasea cea mai mare piață Revolut la nivel global. Asta înseamnă că unul din trei adulți români folosește această aplicație. Este singurul cont bancar pentru unii clienți, unde își păstrează toți banii.

Tânăr: „Nu se poate? Mamă, și eu cu ce ajung acasă?”.

„Avem o iluzie a autonomiei și riscul societății de a rămâne fără numerar este foarte mare”

Într-un mesaj postat pe contul X, compania Revolut a ținut să-i liniștească pe clienți și să le spună că...

„Banii și datele tuturor clienților noștri sunt în siguranță. Lucrăm la remedierea problemei încă de când aceasta a fost identificată în această dimineață și ne cerem scuze tuturor celor afectați".

...fără să precizeze, totuși, ce anume a dus la această avarie majoră care a afectat milioane de utilizatori. Au fost afectați inclusiv românii care se află în vacanță. Mulți folosesc Revolut, spun ei, pentru cursul valutar convenabil.

Corespondent ProTV: „Mi s-a întâmplat și mie, aici, în Malta: aveam banii de vacanță pe Revolut, dar m-am trezit cu plățile respinse. Așa că, oricât de comod ar fi, e bine să avem și o variantă de rezervă atunci când plecăm în concediu”.

Turist: „În baruri, terase, muzee. N-am reușit nicăieri. Tranzacție eșuată!”.

Marian Hurducaș, expert digital: „Oficial, se comunică o problemă la serviciul de cloud al Google pe care cei de la Revolut îl folosesc undeva într-un nod din Londra. Asta e pe cauza oficială. Acum speculațiile pot fi multe. Pot fi atacuri cibernetice. Pot fi atacuri din partea unui stat, spre exemplu, care este oricum greu de atribuit. Ce ne spune asta este că avem o iluzie a autonomiei și riscul societății de a rămâne fără numerar este foarte mare. Dispariția cash-ului poate duce la ceea ce s-a întâmplat anul trecut în Spania, spre exemplu. Cine nu a avut cash, n-a putut să-și cumpere nicio pâine”.

Nici la această oră serviciile Revolut nu funcționează în totalitate. Problema la serviciul cloud a fost confirmată de cei de la Google și a afectat, cel puțin în Marea Britanie, și serviciile altor bănci cunoscute. Dar nu există, momentan, un comunicat oficial care să lege în mod explicit cele două incidente.