Mai mult, după modelul altor țări, am putea face operațiuni bancare, deschide firme sau încheia contracte. Dar ca să ajungem acolo, oficialii români au în plan să folosească inteligența artificială în instituțiile publice.

În RO Wallet vom găsi în viitor cartea electronică de identitate, permisul de conducere, cardul de sănătate, dar vom putea și să ne dovedim vârsta la intrarea în cluburi sau când facem cumpărături fizic sau online.

Corespondent Știrile ProTV: „Dar în viitor e posibil să vorbim și despre diplome, carduri bancare ori vom putea folosi aplicația ca să înființăm o firmă sau să încheiem un contract sau să comandăm medicamente pe bază de prescripție. Totul fără să divulgăm toate datele personale și fără să facem vreun pas în afara locuinței”.

Așa se întâmplă deja în alte țări. Ne spune Thomas Christiansen, care a lucrat la implementarea lor în Danemarca și colaborează acum cu oficiali de la Comisia Europeană ca să aducă aceste beneficii la nivelul Uniunii.

De exemplu, să poți prezenta permisul digital autorităților dintr-un alt stat.

Thomas Rysgaard Christiansen, specialist în digitalizare: „Portofelul îți permite să faci mult mai repede lucruri pentru care, în mod normal, ți-ar lua mult timp să-ți dovedești identitatea, pentru că aceasta este deja verificată”.

Înainte ca cetățenii să beneficieze de toate serviciile RO Wallet, instituțiile și firmele trebuie să se conecteze la portofel.

Și ca administrația publică să fie mai digitalizată, în ajutor poate veni inteligența artificială – una dintre misiunile ministrului delegat pentru digitalizare și inteligență artificială.

Bogdan Dumitru, ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială: „Trebuie să luăm niște modele, să le livrăm instituțiilor sub forma unui serviciu, ca funcționarii să înceapă să-l folosească”.

Primii care vor avea acces la RO Wallet, din ianuarie, sunt românii care au o carte electronică de identitate.