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Palatul Parlamentului se umple destul de des de hackeri, dintre cei buni, de cele mai multe ori. Peste 2.500 de specialiști în securitate cibernetică și nu numai au venit pentru cel mai important eveniment de securitate cibernetică. Iar subiectul despre care a vorbit toată lumea este inteligența artificială – dintr-odată, nu infractorul cibernetic este cel periculos.

Organizatorii spun că IA-ul a schimbat, în primul rând, viteza cu care se atacă, dar și cât de ușor pot fi găsite și folosite datele noastre. Orice urmă pe care o lăsăm pe internet.

Andrei Avădănei, fondator DefCamp: „Acum trei-patru ani vorbeam de zeci de zile din momentul în care apare o vulnerabilitate până când e exploatată. Acum vorbim de câteva ore până când e exploatată pe tot internetul”.

În Satul Hackerilor (Hacking Village) au fost 19 competiții. La una dintre ele, nimeni n-a spart nimic. Participanții au căutat oameni dispăruți, cazuri reale, folosind doar informații publice: conturi de rețele sociale, firme închise, arhive vechi de site-uri.

Lucian Nițescu, Bit Santinel: „În competiția de astăzi am lucrat pe trei cazuri de persoane dispărute, cazuri reale. Scopul nostru este să găsim amprenta lor în mediul online, prietenii, familia și conturile asociate”.

Cel mai recent caz era vechi de aproape 240 de zile. Informațiile găsite au fost verificate de două ori înainte să ajungă la autorități. Partea cealaltă e la fel de reală: aceleași tehnici pot găsi și un om care nu vrea să fie găsit. Pe internet, ce a fost publicat o dată rămâne acolo zeci de ani.

Alături, IA-ul a avut propria competiție, unde a lucrat cot la cot cu oamenii. Echipele au primit acces la modele mici, cu puțini parametri, și au trebuit să le dea uneltele și instrucțiunile cu care să găsească breșe de securitate. Specialiștii ne atrag atenția că și modelele mari pot fi păcălite să atace chiar și când au filtre.

Silaghi Fineas, AI Safe Labs: „IA-ul, de unul singur, va obține rezultate bune. Dar IA-ul asistat de om va obține mereu rezultate mai bune”.

Unde IA-ul încă nu ajunge este partea fizică, dacă nu-i conectată la internet. Provocarea de aici e o plăcuță construită de la zero, care simulează cititorul de cartelă de la interfon sau de la birou. Participanții primesc o cartelă goală și trebuie să o scrie ca să deschidă sistemul. Pentru asta lipesc componente și scriu programe informatice.

Andrei Sumanariu, student: „IA-ul e bun ca profesor, dar nu are acces fizic la piese. Te poate îndruma, dar te poate îndruma și greșit. Acum omul e intermediarul între IA și componentele fizice”.

E și o lecție bună pentru toate companiile. Din septembrie, Regulamentul privind reziliența cibernetică (Cyber Resilience Act) obligă producătorii de dispozitive inteligente să raporteze orice vulnerabilitate exploatată în 24 de ore. Pentru toate companiile, regula este simplă: atacul vine în câteva ore, așa că și reacția trebuie să vină la fel de repede.