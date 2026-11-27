iLikeIT. Inteligența artificială nu va mai aștepta să îi pui întrebări. Cum funcționează noul serviciu Dots de la OpenAI
În perioada următoare, toate modelele mari de inteligență artificială vor primi actualizări importante.
Sursa: ProTV
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Acestea vor integra funcții proactive și ne vor arăta ce ne-ar putea interesa pe fiecare dintre noi, fără să mai fie nevoie să le adresăm întrebări.
De la OpenAI avem Dots, un serviciu care a început să funcționeze și în România, însă, deocamdată, pe conturile corporate, nu și pe cele personale.
OpenAI încearcă să transforme acest serviciu într-un personaj simpatic, de care utilizatorii să se atașeze. Practic, te vei trezi pe telefon cu diverse notificări: „Hei, am găsit ceva interesant în e-mailul tău”, „Ar trebui să faci acest lucru astăzi” sau „Te-ar interesa să afli mai multe despre acest subiect?”.
Pentru mai multe detalii, urmăriți materialul video atașat.
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