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Acestea vor integra funcții proactive și ne vor arăta ce ne-ar putea interesa pe fiecare dintre noi, fără să mai fie nevoie să le adresăm întrebări.

De la OpenAI avem Dots, un serviciu care a început să funcționeze și în România, însă, deocamdată, pe conturile corporate, nu și pe cele personale.

OpenAI încearcă să transforme acest serviciu într-un personaj simpatic, de care utilizatorii să se atașeze. Practic, te vei trezi pe telefon cu diverse notificări: „Hei, am găsit ceva interesant în e-mailul tău”, „Ar trebui să faci acest lucru astăzi” sau „Te-ar interesa să afli mai multe despre acest subiect?”.

Pentru mai multe detalii, urmăriți materialul video atașat.