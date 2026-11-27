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Noile opţiuni permit părinţilor să controleze şi să gestioneze activitatea adolescenţilor cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani în cadrul reţelei, scrie New.ro.

În mod implicit, conturile adolescenţilor sunt acum trecute într-un aşa-zis mod protejat, care restricţionează accesul la „conţinut sensibil” şi blochează targetarea cu reclame.

Părinţii pot stabili cât timp au voie adolescenţii să petreacă în cadrul reţelei, să aprobe urmăritorii noi şi să activeze recomandarea de algoritm doar a conturilor unor utilizatori de aceeaşi vârstă.

În plus, părinţii pot bloca afişarea postărilor care conţin anumite cuvinte şi pot controla contactele cu care copiii comunică. Părinţii pot vedea cu cine comunică adolescenţii, fără a putea însă să citească mesajele.

Elon Musk transformase X în cea mai „sălbatică” rețea socială

Reţeaua socială a lui Elon Musk se laudă cu o abordare despre care spune că oferă părinţilor control, fără a facilita încălcarea intimităţii celor mici.

X este considerată de mulţi drept una dintre cele mai „sălbatice” platforme online, mai ales după intrarea în proprietatea lui Elon Musk. Aceasta a găzduit în ultimii anii numeroase situaţii problematice, de la discursuri care promovează ura, la imagini cu oameni dezbrăcaţi cu ajutorul AI-ul, dezinformare şi un algoritm care pare să încurajeze postările care se potrivesc viziunii lui Musk.