Rețeaua socială X a introdus funcții de control parental. Era considerată una dintre cele mai „sălbatice” platforme
Reţeaua socială X, deţinută de Elon Musk, introduce, cu mare întârziere, funcţii de control parental.
Generează rezumat cu AI
Noile opţiuni permit părinţilor să controleze şi să gestioneze activitatea adolescenţilor cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani în cadrul reţelei, scrie New.ro.
În mod implicit, conturile adolescenţilor sunt acum trecute într-un aşa-zis mod protejat, care restricţionează accesul la „conţinut sensibil” şi blochează targetarea cu reclame.
Părinţii pot stabili cât timp au voie adolescenţii să petreacă în cadrul reţelei, să aprobe urmăritorii noi şi să activeze recomandarea de algoritm doar a conturilor unor utilizatori de aceeaşi vârstă.
În plus, părinţii pot bloca afişarea postărilor care conţin anumite cuvinte şi pot controla contactele cu care copiii comunică. Părinţii pot vedea cu cine comunică adolescenţii, fără a putea însă să citească mesajele.
Elon Musk transformase X în cea mai „sălbatică” rețea socială
Reţeaua socială a lui Elon Musk se laudă cu o abordare despre care spune că oferă părinţilor control, fără a facilita încălcarea intimităţii celor mici.
X este considerată de mulţi drept una dintre cele mai „sălbatice” platforme online, mai ales după intrarea în proprietatea lui Elon Musk. Aceasta a găzduit în ultimii anii numeroase situaţii problematice, de la discursuri care promovează ura, la imagini cu oameni dezbrăcaţi cu ajutorul AI-ul, dezinformare şi un algoritm care pare să încurajeze postările care se potrivesc viziunii lui Musk.
Video recomandate
Europa se pregătește să lanseze o alternativă la rețeaua X. Se va numi „W” și nu va pune preț pe algoritm
Europa se pregătește să lanseze o alternativă la rețeaua X. Se va numi „W” și nu va pune preț pe algoritm
iLikeIT. Inteligența artificială nu va mai aștepta să îi pui întrebări. Cum funcționează noul serviciu Dots de la OpenAI
La 20 de ani de la condamnarea comunismului, volumul „Nimic de negociat!” readuce în atenție un moment istoric controversat
iLikeIT. Telefonul cu o cameră robotică a ajuns în România. Ce poate face noul Honor Robot Phone
Miss România a stârnit controverse la Miss Universe cu un costum inspirat din operele lui Brâncuși
Un biciclist a murit după ce a fost prins sub un tramvai, în Timișoara. Imaginile au fost surprinse de o cameră
Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 26.11.2026
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat pentru al doilea an consecutiv cel mai apreciat din Europa
Clanul Cămătarilor, cu averi de 18 milioane de lei, în vizorul anchetatorilor. Mașini de lux și proprietăți, sub sechestru
România, pe locul al doilea în UE la rata deceselor premature asociate poluării cu particule fine, după Bulgaria
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit