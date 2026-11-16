Transportatorii invocă în total opt încălcări ale legislaţiei în vigoare.

Printre dosarele pe care le au de analizat în şedinţa de luni, 16 noiembrie, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB) se află şi unul cu impact direct asupra taxelor care vizează transportul de mărfuri din România, scrie News.ro.

Este vorba despre solicitarea formulată de una dintre cele mai mari asocieri de transportatori, Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR). Aceasta solicită suspendarea ordinului ministrului Transporturilor prin care s-au aprobat normele metodologice pentru noul sistem de taxare rutieră, împărţit în rovinietă (pentru vehicule uşoare) şi TollRo (pentru vehicule grele).

Este vorba despre Ordinul nr. 922 din 30 septembrie 2026 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

În cererea adresată Secţiei de administrativ şi contencios a CAB, document consultat de News.ro, transportatorii reclamă că "există o serioasă îndoială asupra legalităţii Ordinului atacat şi a Normelor Metodologice".

Argumentele COTAR pentru suspendarea Ordinului de ministru

Ordinul atacat de COTAR este cel prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, respectiv TollRo - noul sistem electronic de tarifare rutieră bazată pe distanţă (pe kilometru parcurs).

"TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum şi vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din România. Tariful se calculează în funcţie de distanţa parcursă, masa vehiculului, clasa EURO şi tipul de drum", anunţa pe 25 septembrie Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), instituţia care trebuie să pună în practică respectivele prevederi.

COTAR invocă mai multe împrejurări privind elaborarea şi conţinutul reglementării care "creează o serioasă îndoială asupra legalităţii Ordinului atacat şi a Normelor Metodologice", se arată în cererea adresată Secţiei de administrativ şi contencios a CAB, document consultat de News.ro.

Sunt prezentate în total opt posibile încălcări ale legislaţiei în vigoare, printre care:

Încălcarea procedurii de transparenţă decizională prin recurgerea nejustificată la procedura de urgenţă, refuzul organizării dezbaterii publice solicitate şi introducerea unor modificări de fond fără asigurarea unei consultări efective;

Lipsa evaluării prealabile a impactului, a fundamentării şi motivării corespunzătoare a soluţiilor adoptate;

Încălcarea principiului proporţionalităţii, prin impunerea unor restricţii şi sarcini a căror necesitate şi caracter echilibrat nu au fost demonstrate;

Organizarea unor mecanisme de achitare care perturbă desfăşurarea transporturilor, rezervarea emiterii tichetelor de rută canalelor CNAIR, restrângerea dreptului la restituirea sumelor aferente tarifelor neutilizate;

Depăşirea limitelor competenţelor de reglementare şi modificarea cadrului stabilit prin actul normativ superior;

Încălcarea accesului liber la justiţie prin transformarea existenţei unui litigiu cu CNAIR într-un impediment pentru prelungirea convenţiei de distribuţie;

Încălcarea libertăţii economice prin blocarea curselor şi perturbarea gravă a activităţii transportatorilor precum şi prin restrângerea accesului şi afectarea condiţiilor de continuare a activităţii distribuitorilor;

Încălcarea libertăţii comerţului şi a normelor privind protecţia concurenţei loiale prin restrângerea participării operatorilor privaţi şi favorizarea canalelor proprii ale CNAIR.

"Continuarea aplicării acestora expune membrii noştri unor prejudicii materiale viitoare şi previzibile, prin perturbarea curselor, creşterea costurilor operaţionale şi afectarea disponibilităţilor financiare. Aceste împrejurări justifică suspendarea executării până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anulare", se mai arată în cererea adresată Secţiei de administrativ şi contencios a Curţii de Apel Bucureşti.

Conform propriei prezentări, COTAR este o organizaţie patronală reprezentativă la nivel naţional a transportatorilor rutieri de persoane, şcolilor de conducători auto, a transportatorilor în regim de taxi şi închiriere, precum şi a service-urilor auto din România.

Probleme cu aplicaţia TollRo şi la o lună de la implementare

Reclamate din primele zile, problemele referitoare la aplicaţia TollRo au existat şi la o lună de la implementare.

"Hărţi, trasee, alimentarea portofelului electronic, nevoie de achiziţie a telefoanelor smart pentru şoferi", a enumerat pentru News.ro câteva dintre situaţii Radu Dinescu, secretarul general la Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), la o lună de când a fost implementată oficial aplicaţia.

"Apoi, abonamentele se fac doar pentru 24-36 de luni, trebuie introduse facturile emise pentru fiecare sesiune de taxare şi se strâng mii, în loc de una la două săptămâni", a mai explicat acesta.

"Întreruperea sesiunilor de tarifare, blocarea conturilor, dificultăţile de configurare a traseelor şi de emitere ori achitare a tichetelor", au fost câteva dintre problemele semnalate şi de Vasile Ştefănescu, preşedintele Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR).

"Obligă şoferii şi dispecerii să reia operaţiunile necesare plăţii, consumând timpul destinat executării transportului", a mai transmis Ştefănescu.

Reprezentantul UNTRR a arătat pentru News.ro că aplicaţia este considerată funcţională chiar dacă, în realitate, operează doar parţial.

"Cel care anunţă este, în mod paradoxal, chiar dezvoltatorul sistemului. Şi acum e firesc ca, dacă sistemul nu cade complet şi chiar dacă funcţionează 5%, să spună: "Uite, că încă mai merge". Ăsta este paradoxul situaţiei", a explicat Radu Dinescu, secretar general UNTRR.

"Doar în momentul în care cade de tot şi nu se poate conecta nimeni, atunci declară un incident tehnic şi de-abia atunci poate să pună pe site anunţul", susţinea reprezentantul UNTRR.

Conform acestuia, aplicaţia poate fi declarată funcţională dar să nu fie operabilă pentru toţi transportatorii.

"Nu pot alimenta portofelul electronic sau cineva care nu are cont nu-şi poate crea unul. Cel care are deja bani încărcaţi în portofelul electronic poate plăti, cel care nu poate încărca, nu. Sunt tot felul de situaţii de genul ăsta", mai explica Dinescu.

O veste bună pe care o semnalau reprezentanţii transportatorilor, la o lună după implementarea TollRo, era că nu li s-a adus la cunoştinţă să fi fost aplicate amenzi.