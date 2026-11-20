După o așteptare de 13 ani de la precedentul titlu al francizei, interesul jucătorilor a generat un val impresionant de descărcări și vânzări încă din prima zi, scrie BBC.

Datele preliminare publicate de compania Cloudflare arată că traficul asociat descărcărilor jocului pe consolele PlayStation 5 din Marea Britanie a ajuns la un nivel de 8,6 ori mai mare decât cel obișnuit în momentul lansării.

În Noua Zeelandă, prima țară în care jocul a devenit disponibil, creșterea a fost de 14,8 ori, cu patru ore înainte de lansarea oficială. Evoluția sugerează că unii utilizatori și-au schimbat regiunea pentru a putea accesa jocul mai devreme.

Vânzări de miliarde de dolari încă din prima zi

Potrivit estimărilor publicate de platforma de analiză Sensor Tower, precomenzile și vânzările din prima zi au depășit 24,5 milioane de exemplare, generând venituri de aproximativ 2,36 miliarde de dolari, echivalentul a 1,8 miliarde de lire sterline.

Pentru comparație, filmul cu cele mai mari încasări din acest an, Spider-Man: Brand New Day, a generat 2,5 miliarde de dolari pe întreaga perioadă de difuzare în cinematografe, potrivit datelor prezentate în analiza citată.

Producătorul Rockstar și compania-mamă Take-Two nu au făcut publice cifre oficiale privind vânzările GTA 6. Cele două companii au descris însă cererea drept „fără precedent”. BBC a solicitat un punct de vedere din partea reprezentanților acestora.

Trafic online record după lansarea GTA 6

Interesul uriaș pentru noul joc s-a reflectat și în activitatea serviciilor online ale Rockstar. Cloudflare a raportat creșteri semnificative ale traficului, cu vârfuri de 11,2 ori peste nivelul obișnuit în Australia și de 9,3 ori pe Coasta de Est a Statelor Unite.

În Europa, Marea Britanie a înregistrat cea mai puternică evoluție dintre piețele menționate, traficul ajungând la de șapte ori nivelul normal. În Franța și Germania, creșterea a fost de 5,3 ori.

GTA 6 este cea mai recentă producție din seria lansată de Rockstar în urmă cu aproape trei decenii, una dintre cele mai cunoscute și populare francize din istoria jocurilor video.

Universul Grand Theft Auto este construit în jurul unei satire a visului american, în care jucătorii intră în pielea unor personaje implicate în activități infracționale. Acțiunea noii versiuni se desfășoară în Leonida, un stat fictiv inspirat de Florida.

Povestea îi are în prim-plan pe Lucia și partenerul său, Jason, doi infractori de mică anvergură ale căror aventuri reprezintă nucleul noii experiențe de joc.

Dezvoltarea GTA 6 ar fi costat peste un miliard de dolari, ceea ce l-ar putea transforma în cel mai scump joc video realizat până în prezent.

Potrivit Sensor Tower, succesul comercial al GTA 6 ar putea influența semnificativ întreaga piață a jocurilor video. Compania estimează că lansarea va determina o reducere cu aproximativ 10% a timpului pe care utilizatorii îl petrec jucând alte titluri single-player.

Estimările firmei se bazează pe date provenite din confirmările de plată transmise prin e-mail și din alte surse statistice care monitorizează zilnic milioane de utilizatori. Analiza include și profiluri publice de pe principalele platforme de gaming, precum PlayStation și Xbox.

Aproximativ 75% dintre exemplarele vândute ar fi fost achiziționate pentru PlayStation 5, în timp ce restul au revenit versiunii pentru Xbox, conform Sensor Tower.

Încasări estimate la peste trei miliarde de dolari

Niko Partners, companie specializată în cercetarea pieței jocurilor video, estimează că GTA 6 ar putea genera venituri de peste trei miliarde de dolari la nivel mondial în acest an.

O asemenea performanță ar plasa producția Rockstar printre cele mai profitabile lansări din istoria divertismentului. Totuși, jocul ar rămâne sub recordul estimat al filmului Pe aripile vântului (1939), ale cărui încasări sunt evaluate la aproximativ 4,5 miliarde de dolari, după ajustarea cu inflația.

Veniturile Rockstar ar putea crește considerabil și în următorii ani, pe măsură ce compania va extinde oferta de conținut disponibilă pentru GTA 6.

Studioul Rockstar, cu sediul la New York, nu a anunțat deocamdată când va fi lansată versiunea pentru PC și nici data la care va deveni disponibilă componenta multiplayer.

Aceasta le va permite utilizatorilor să interacționeze online și să participe împreună la misiuni și alte activități din universul jocului.

Experiența GTA 5, lansat în 2013, oferă un indiciu asupra potențialului comercial al acestei componente. Modul multiplayer ar putea adăuga zeci de ore de conținut și ar putea deveni o sursă importantă de venituri pentru Rockstar, prin achizițiile realizate de jucători cu bani reali.

Printre acestea se numără proprietățile virtuale, automobilele și alte beneficii disponibile în joc.