Printre ei se numără şi prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, cât şi de fondul suveran de investiţii al ţării, PIF, condus chiar de prinţul moştenitor, transmite Reuters, conform Agerpres.

În această săptămână, jucătorii din Arabia Saudită s-au alăturat mulţimilor de fani din întreaga lume pentru a încerca noua versiune "Grand Theft Auto VI" imediat după lansare, prima noutate din această serie de mare succes de la ridicarea interdicţiei în Arabia Saudită, în 2025.

"Faptul că pot juca GTA VI în Arabia Saudită, în mod legal, mă bucură enorm, mai ales că vorbim despre un joc care fusese interzis. Vorbim despre cel mai important joc din lume", a declarat Thamer al Dairem, un creator de conţinut local,.

Sprijinul şi investiţiile Arabiei Saudite în industria jocurilor video au crescut rapid, în special datorită liderului de facto, prinţul Mohammed bin Salman, care în 2023 a declarat pentru Fox News că jocurile video îl ajută să se deconecteze şi să se elibereze de stres.

Conform datelor LSEG Workspace, Public Investment Fund (PIF), fondul suveran al Arabiei Saudite, condus de Mohammed bin Salman, deţine o participaţie semnificativă, în valoare de peste două miliarde de dolari, la Take-Two Interactive, compania americană care deţine Rockstar Games, dezvoltatorul seriei "Grand Theft Auto".

În luna august, un consorţiu care a inclus şi PIF a achiziţionat gigantul din industria jocurilor video, Electronic Arts, pentru suma de 55 de miliarde de dolari. În cursul acestei luni, furnizorul de software pentru jocuri Unity Software a purtat discuţii cu investitori, printre care şi fondul suveran saudit, cu privire la o posibilă preluare, evaluată la aproximativ 25 de miliarde de dolari.

Prinţul Mohammed bin Salman conduce o campanie de deschidere a Arabiei Saudite şi de relaxare a normelor sociale şi culturale stricte, bazate pe o interpretare conservatoare a islamului, o realitate extrem de diferită de cea din "Vice City", universul în care se desfăşoară acţiunea din GTA VI.

În prezent, în unele dintre cele mai populare centre comerciale din Arabia Saudită au început să apară reclame la GTA VI. O imagine o înfăţişează pe protagonistă purtând pantaloni scurţi şi un tricou scurt, cu braţul sprijinit pe umărul partenerului ei, un lucru de neconceput în urmă cu câţiva ani, când femeile erau obligate să se îmbrace modest şi să-şi acopere părul.

Planul mai amplu de reformă al prinţului moştenitor, denumit "Viziunea 2030", vizează reducerea dependenţei de veniturile din petrol şi gaze, atât la nivelul economiei, cât şi al veniturilor statului , iar strategia PIF face parte din acest demers.

"Face parte dintr-o strategie de investiţii diversificată, pe termen lung, menită să genereze valoare din industrii în care entitatea nu a activat în mod tradiţional", a explicat Piers Harding-Rolls, analist specializat în industria jocurilor video de la firma Ampere Analysis.