Clipul, cu o durată de 30 de secunde, a fost publicat miercuri pe contul oficial al Casei Albe de pe platforma X, cu o zi înainte de lansarea mondială a GTA VI, unul dintre cele mai așteptate jocuri video din ultimii ani. Videoclipul a fost însoțit de mesajul „Bine ați venit în MAGA City XLVII”, potrivit The Independent.

Acesta începe cu mesajele „Epoca de aur” și „47”, folosind același font ca popularul joc de acțiune și aventură.

„Cu mai puțin de doi ani în urmă, poporul american ne-a dat mandatul de a salva America. Iar în 19 luni mi-am îndeplinit fiecare promisiune făcută”, a afirmat Trump în înregistrarea audio care însoțește imaginile.