Clipul, cu o durată de 30 de secunde, a fost publicat miercuri pe contul oficial al Casei Albe de pe platforma X, cu o zi înainte de lansarea mondială a GTA VI, unul dintre cele mai așteptate jocuri video din ultimii ani. Videoclipul a fost însoțit de mesajul „Bine ați venit în MAGA City XLVII”, potrivit The Independent.
Acesta începe cu mesajele „Epoca de aur” și „47”, folosind același font ca popularul joc de acțiune și aventură.
„Cu mai puțin de doi ani în urmă, poporul american ne-a dat mandatul de a salva America. Iar în 19 luni mi-am îndeplinit fiecare promisiune făcută”, a afirmat Trump în înregistrarea audio care însoțește imaginile.
Clipul a adunat 700.000 de vizualizări și peste o mie de comentarii, multe dintre acestea exprimând reacții negative.
„Atât de penibil”, a scris un utilizator.
„Gluma asta nu mai prinde deloc”, a spus cineva într-un alt comentariu.
„Nu sunt oameni serioși, iar toată povestea începe să devină cam răsuflată”, a adăugat altcineva.
Administrația Trump are un istoric îndelungat în ceea ce privește folosirea elementelor din cultura populară în comunicarea sa.
Tot în iunie 2026, Casa Albă a făcut o nouă referire la lansarea GTA VI, publicând un afiș inspirat de grafica jocului, cu sloganul „Make America Great Again”.
Mesajul postării, „Noi chiar am salvat America înainte de lansarea GTA VI”, făcea trimitere la meme-urile apărute online care ironizau amânările repetate ale lansării jocului.
Casa Albă a ironizat, tot pe X, în stilul GTA VI, și modelul Roadster al Tesla, compania lui Elon Musk, prezentând un spectacol în care mașina „zboară” datorită propulsoarelor de rachetă dezvoltate de SpaceX.