Ștefana Todică: Ce înseamnă, de fapt, stres financiar? E vorba doar despre sărăcie, de lipsa banilor sau poate apărea și la oameni cu venituri bune?

Adrian Asoltanie, expert financiar: În cazul meu, criza din 2009-2010 m-a albit și m-a chelit, adică sunt efectiv implicații fizice. Stresul vine din mai multe direcții în zona asta financiară și este, într-adevăr, un stres de lungă durată. Aproape 70% dintre români nu leagă două salarii unul de altul, e ca și cum toate lunile sunt mai lungi decât salariile și nu te descurci foarte bine. Iar ăsta e doar unul dintre formele de stres – nu te descurci financiar.

Asta se poate întâmpla din două cauze. În anumite situații, evident, sunt veniturile mici, când apare și inflația, când se scumpesc multe lucruri o duci din ce în ce mai greu. Și poate să aibă și altă cauză, și anume o obiceiurile nesănătoase de cheltuire. Mulți bani dați pe țigări, pe alcool, pe pariurile sportive – e o zonă care se regăsește foarte consistent pe bugetele mici. Rareori o să vezi oameni foarte bogați care să dea mulți bani pe pariuri sau jocuri de noroc.

Ștefana Todică: Care sunt cele mai comune greșeli care te fac să ajungi atât de stresat din cauza banilor?

Adrian Asoltanie: O greșeală este lipsa controlului banilor. Adică nu-ți faci un buget ca să vezi în mod transparent ce bani îți intră și pe ce se duc. În general, haosul financiar accentuează și mai mult starea asta de stres, pentru că o bună parte din stres vine din impredictibilitate, adică nu știu ce urmează – dacă mi se strică ceva, dacă urmează ceva, dacă întârzie venitul, dacă scade... Incertitudinea asta alimentează foarte mult stresul. După aceea, contează foarte mult contextul economic, când sunt multe știri negative - se dau oameni afară, se închid, austeritate, inflație, rate, dobânzi, America, China – e o nebunie generală care activează și mai mult starea asta de stres. Siguranța este prima bază a nevoilor umane, vreau să știu că am unde să dorm, că am ce să mănânc, că mâine e OK, copiii sunt OK. Iar asta are mare legătură cu zona financiară.

Dar există stres și la cei cu bani. De exemplu, sunt mulți antreprenori, câștigă bine, dar instabil. Adică au luni mai bune, luni mai slabe, întârzie încasările, plățile, vine statul și schimbă regimul fiscal.

”Fiecare familie ar trebui să aibă un fond de urgență”

Ștefana Todică: Dacă cineva este deja în stres financiar, care sunt primii pași concreți pentru a ieși din acest cerc vicios?

Adrian Asoltanie: Ce am observat întotdeauna este că o rezervă financiară te liniștește. Cum era pe vremuri plicul femeii fără știrea bărbatului sau bani albi pentru zile negre – în momentul când ai niște economii, te ajută foarte mult, nu te destabilizează orice. Știi că ai o rezervă, ”e un lucru, am 1.000 de lei pus acolo”. Iar din punctul de vedere al organizării financiare, fiecare familie ar trebui să aibă fondul de urgență, între 1.000 și 2.000 de lei cash în casă – bani la îndemână pentru mici urgențe mărunte. Și mai este nevoie de fondul de siguranță, care să îți asigure măcar 3 luni de cheltuieli vitale, pentru probleme mai grave.

Importantă este și stabilitatea veniturilor. Eu le zic întotdeauna oamenilor să nu stea ca o barză într-un picior. Să nu te bazezi niciodată pe o singură sursă de venit, să mai vină de undeva, pentru că pur și simplu ești mai așezat cumva, ești mai stabil.

De asemenea, instabilitatea în investiții, cum se întâmplă acuma – bursa, aurul, argintul – chiar și investitorii cu mulți bani stau cu temerea ”dacă pierd banii, dacă pică bursa, munca mea sau apartamentele mele, vine războiul, mi le naționalizează”, nu știi ce urmează. Toate elementele astea sunt motive de stres.

