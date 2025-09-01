Scumpirile masive care intră de pe 1 septembrie în vigoare. În cât timp cred românii că va trece greul

Până la adoptarea următoarelor pachete de măsuri pregătite de Guvern, de luni, 1 septembrie, intră în vigoare câteva majorări de taxe și măsuri din primul pachet. Sunt majorări pentru șoferi, de exemplu, dar și schimbări pentru coasigurați.

Până când Guvernul începe reforma din administrația publică - sunt încă discuții în coaliți pe acest subiect - vedem că intră în vigoare pe rând majorările de taxe și impozite.

Pe unele le simțim deja, dar o serie de creșteri intră în vigoare chiar de pe 1 septembrie.

De exemplu, o majorare care îi vizează pe șoferi - este vorba despre rovinietă, care aproape că se dublează.

Cea pentru un an, pe care o plătesc de regulă cei mai mulți șoferi, crește de la 28 la 50 de euro. Dar și cele valabile pentru o perioadă mai scurtă de timp se majorează: de exemplu, cea pe 10 zile, de la 3,3 la 6 euro.

Și amenzile pentru cei care nu au o rovinietă valabilă cresc: de la 275-550 de lei cât este acum, până la 500-1.000 de lei.

Urmează să se majoreze și taxele de pod - la Fetești, de pildă, o trecere crește de la 13 la 19 lei. Și în acest caz se majorează amenzile, care pot ajunge până la o sumă de 20 de ori mai mare decât taxa neplătită.

84% dintre români spun că sunt deja afectați de scumpiri

De pe 1 septembrie intră în vigoare și modificările care îi privesc pe cei coasigurați, adică părinți, bunici sau soți fără venituri aflați în întreținerea unei persoane asigurate. De astăzi, nu mai sunt asigurați decât dacă plătesc suma de 2.430 de lei pe an.

Persoana care ia asupra sa un coasigurat trebuie să meagă la ANAF să depună un formular în acest sens. Suma se poate plăti integral sau în două tranșe: un sfert acum și restul până pe 25 mai, anul viitor.

Acestea sunt doar câteva dintre modificările din ultima perioadă care pot scădea puterea de cumpărăre. Și sunt mulți cei care spun că sunt deja afectați.

Potrivit unui studiu recent, 84% dintre români spun că simt efectele schimbărilor economice asupra stilului de viață.

Românii sunt optimiști: jumătate cred că într-un an trece greul

Și au fost nevoiți să se adapteze: aproape jumătate și-au mai redus din cheltuieli, 41% au amânat investiții majore și 38% au zis că au renunțat la vacanțe sau alte activități de relaxare.

Totuși, dacă ne uităm cum văd respondenții acestui studiu viitorul apropiat, aproape jumătate sunt destul de optimiști. Consideră că economia țării își va reveni și că acest proces durează în jur de un an.

De altfel, asta au spus și oficialii, ne amintim, de pildă guvernatorul Băncii Naționale a spus că ne putem aștepta la creșteri de prețuri în perioada următoare, ca urmare a măsurilor Guvernului pentru reducerea deficitului, dar că ușor-ușor inflația va scădea, în decurs de un an, chiar mai mult decât era prognozat inițial.

Însă 41% dintre respondenți cred că situația nu se va îmbunătăți în următoarele 12 luni.

Studiul Reveal Marketing Research a fost realizat online în perioada 14-20 august 2025, pe un eșantion de 1050 de persoane, cu vârsta peste 18 ani - eroarea maximă fiind de + - 3,1%.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













