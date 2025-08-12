Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Stiri Economice
12-08-2025 | 19:36
×
Codul embed a fost copiat

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

autor
Larisa Antal,  Ștefana Todică

După utilități, scumpirile se simt și în coșul de cumpărături. Fructele costă mai mult cu aproape 40%, iar legumele, uleiul și cafeaua, cu 10 procente.

Facturile lunare apasă cel mai greu pe bugetul familiilor. De când au dispărut plafonările, în unele cazuri, costul final pentru același consum este cel puțin dublu.

Reacțiile românilor la noile facturi

Femeie: „Nu mai țin nimic în priză, decât frigiderul și hidroforul, că stau la curte. Televizor, tot ce este scot, nu țin în priză. Așa fac economie!”

Femeie: „Mai renunțăm la unele, cumpărăm altele! Vedem... obligatoriu o să crească și întreținerea, telefon, alea, alea... se adună!”

Citește și
Proteste în mai multe oraşe din Bulgaria
Aproape 60% dintre bulgari se tem de scumpiri după trecerea la euro

Bărbat: „Mergem înainte. Ce-o fi o fi!”

Mulți au primit deja facturile pentru iulie, prima lună fără plafonarea la energie. De exemplu, o factură a crescut la 110 lei, de la 40 de lei, la un consum similar, în luna precedentă. În aceste condiții...

Femeie: „Plătim facturile și mâncăm ce mai rămâne.”

Reporter: „Și ce mai rămâne?”

Femeie: „Mai rămâne foarte puțin.”

Este principiul după care își împart banii tot mai multe familii.

Femeie: „Norocul nostru e că mai avem copiii care ne mai suplimentează cât de cât, că altfel n-am supraviețui. Acum sunt cu fata mea și de asta îmi permit să mă uit pe aici, că altfel...”

Femeie: „Au sărit în sus! Se vede diferența față de cum era înainte.”

Reporter: „La un coș de cumpărături cu cât dați mai mult?”

Femeie: „Cu 100 și ceva de lei în plus.”

În astfel de vremuri câștigă teren alimentele ieftine, la reducere. Produsele pe care comercianții le ieftinesc cu câteva zile înainte să expire au un succes răsunător. Multe dintre vitrinele dedicate acestor alimente se golesc în doar câteva ore. Și asta pentru că oamenii găsesc aici lactate, cărnuri, fructe și legume – chiar dacă nu au formă perfectă, la prețuri chiar și cu 80% mai mici.

Creșteri mari de prețuri în energie și alimente

TVA-ul și accizele au crescut în august, dar Institutul Național de Statistică a anunțat încă din iulie creșteri mari la unele categorii. De exemplu, energia electrică s-a scumpit cu 63 de procente, după ce a fost eliminată schema de plafonare a prețurilor pentru consumatori.

Energia termică s-a scumpit cu aproape 14 procente, dar și serviciile au prețuri mai mari. De exemplu, biletele de tren – cu 17%. Fructele proaspete au prețul mai mare în iulie, față de vara trecută, în medie cu 40%. Producția a fost afectată de vreme, în special de înghețul din primăvară, și mulți pomi nu au rodit. Cafeaua s-a scumpit cu 13%, legumele și uleiul cu peste 10 procente.

Vedem așadar un salt mare al inflației în iulie. Într-o singură lună, față de iunie, a crescut cu 2,7 procente. Iar inflația anuală a ajuns la 7,8%. Prețurile vor crește însă mai mult de atât în următoarele luni, după ce vom vedea în statistici și majorarea TVA și a accizelor.

Sursa: Pro TV

Etichete: inflație, scumpiri, facturi, alimente, tva,

Dată publicare: 12-08-2025 19:24

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Scumpiri record la carne și ulei, la nivel global. Care sunt cauzele creșterii prețurilor și ce produse s-au ieftinit
Stiri externe
Scumpiri record la carne și ulei, la nivel global. Care sunt cauzele creșterii prețurilor și ce produse s-au ieftinit

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a crescut în iulie, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimii peste doi ani.  

Aproape 60% dintre bulgari se tem de scumpiri după trecerea la euro
Stiri externe
Aproape 60% dintre bulgari se tem de scumpiri după trecerea la euro

Aproape 60% dintre bulgari sunt îngrijoraţi de creşterea costului vieţii în urma adoptării monedei euro, scrie agenţia Novinite, citând rezultatele unui sondaj recent realizat de Gallup International Balkan pentru Televiziunea Naţională Bulgară.

Raport: Locuințele devin tot mai inaccesibile pentru românii cu venituri medii. Prețurile au crescut cu 61% în ultimii 10 ani
Stiri Economice
Raport: Locuințele devin tot mai inaccesibile pentru românii cu venituri medii. Prețurile au crescut cu 61% în ultimii 10 ani

Prețurile locuințelor continuă să crească rapid în marile orașe din Europa și la nivel global, cele mai mari scumpiri fiind în zonele urbane prospere. România urmează aceeași tendință, potrivit unui infografic publicat luni de Monitorul Social.

A intrat în vigoare primul pachet de măsuri fiscale: TVA mai mare, accize majorate și CASS la pensiile peste 3.000 de lei
Stiri Economice
A intrat în vigoare primul pachet de măsuri fiscale: TVA mai mare, accize majorate și CASS la pensiile peste 3.000 de lei

România va intra în ultima lună de vară cu preţuri mai mari la multe categorii de produse, în urma majorării TVA şi a accizelor. Primele scumpiri sunt anunțate la transportul feroviar şi la comunicaţii.

Val de scumpiri de la 1 august. Lista măsurilor care urmează să ne afecteze în mod direct
Stiri Economice
Val de scumpiri de la 1 august. Lista măsurilor care urmează să ne afecteze în mod direct

Românii vor plăti mai mult pentru toate serviciile și produsele pe care le vor cumpăra începând cu 1 august 2025. Primul pachet de măsuri fiscale aduce TVA și accize mai mari.

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Guvernarea este în impas după boicotul PSD. Pachetul doi de măsuri fiscale riscă să rămână doar pe hârtie
Stiri Politice
Guvernarea este în impas după boicotul PSD. Pachetul doi de măsuri fiscale riscă să rămână doar pe hârtie

Partenerii de guvernare le cer social-democraților să lase orgoliile și să revină cât mai repede la masa discuțiilor. Și asta pentru că adoptarea pachetului doi de măsuri fiscale se izbește acum de blocajul din coaliție.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 August 2025

49:47

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12