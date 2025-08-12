Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

După utilități, scumpirile se simt și în coșul de cumpărături. Fructele costă mai mult cu aproape 40%, iar legumele, uleiul și cafeaua, cu 10 procente.

Facturile lunare apasă cel mai greu pe bugetul familiilor. De când au dispărut plafonările, în unele cazuri, costul final pentru același consum este cel puțin dublu.

Reacțiile românilor la noile facturi

Femeie: „Nu mai țin nimic în priză, decât frigiderul și hidroforul, că stau la curte. Televizor, tot ce este scot, nu țin în priză. Așa fac economie!”

Femeie: „Mai renunțăm la unele, cumpărăm altele! Vedem... obligatoriu o să crească și întreținerea, telefon, alea, alea... se adună!”

Bărbat: „Mergem înainte. Ce-o fi o fi!”

Mulți au primit deja facturile pentru iulie, prima lună fără plafonarea la energie. De exemplu, o factură a crescut la 110 lei, de la 40 de lei, la un consum similar, în luna precedentă. În aceste condiții...

Femeie: „Plătim facturile și mâncăm ce mai rămâne.”

Reporter: „Și ce mai rămâne?”

Femeie: „Mai rămâne foarte puțin.”

Este principiul după care își împart banii tot mai multe familii.

Femeie: „Norocul nostru e că mai avem copiii care ne mai suplimentează cât de cât, că altfel n-am supraviețui. Acum sunt cu fata mea și de asta îmi permit să mă uit pe aici, că altfel...”

Femeie: „Au sărit în sus! Se vede diferența față de cum era înainte.”

Reporter: „La un coș de cumpărături cu cât dați mai mult?”

Femeie: „Cu 100 și ceva de lei în plus.”

În astfel de vremuri câștigă teren alimentele ieftine, la reducere. Produsele pe care comercianții le ieftinesc cu câteva zile înainte să expire au un succes răsunător. Multe dintre vitrinele dedicate acestor alimente se golesc în doar câteva ore. Și asta pentru că oamenii găsesc aici lactate, cărnuri, fructe și legume – chiar dacă nu au formă perfectă, la prețuri chiar și cu 80% mai mici.

Creșteri mari de prețuri în energie și alimente

TVA-ul și accizele au crescut în august, dar Institutul Național de Statistică a anunțat încă din iulie creșteri mari la unele categorii. De exemplu, energia electrică s-a scumpit cu 63 de procente, după ce a fost eliminată schema de plafonare a prețurilor pentru consumatori.

Energia termică s-a scumpit cu aproape 14 procente, dar și serviciile au prețuri mai mari. De exemplu, biletele de tren – cu 17%. Fructele proaspete au prețul mai mare în iulie, față de vara trecută, în medie cu 40%. Producția a fost afectată de vreme, în special de înghețul din primăvară, și mulți pomi nu au rodit. Cafeaua s-a scumpit cu 13%, legumele și uleiul cu peste 10 procente.

Vedem așadar un salt mare al inflației în iulie. Într-o singură lună, față de iunie, a crescut cu 2,7 procente. Iar inflația anuală a ajuns la 7,8%. Prețurile vor crește însă mai mult de atât în următoarele luni, după ce vom vedea în statistici și majorarea TVA și a accizelor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













