E oficial. Ce scumpiri îi așteaptă pe șoferi în câteva zile. Guvernul Bolojan a aprobat ordonanța de urgență

28-08-2025 | 15:06
Rovinieta și taxele de pod vor crește în scurt timp, după cum a decis guvernul Bolojan printr-o ordonanță de urgență. Scumpirile intră în vigoare la 10 zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial. Amenzile vor crește și ele.

„Prin actul normativ se instituie actualizarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naţionale din România, în conformitate cu prevederile incluse în Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare”, precizează executivul în comunicatul de presă emis după ședința de guvern. 

Modificările aduse:

♦ actualizarea nivelului tarifului de utilizare a drumurilor naţionale pentru vehiculele prevăzute în anexa nr. 1; Pentru autoturisme, rovinieta crește de la 2,5 la 3,5 euro pentru o zi, de la 3,3 la 6 euro pentru 10 zile, de la 5,3 la 9,5 euro pentru 30 de zile, de la 8,4 la 15 euro pentru 60 de zile și de la 28 la 50 de euro pentru 12 luni.
♦ actualizarea cuantumului amenzii contravenționale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile prevăzut în anexa nr.2. Astfel, amenda aplicată în cazul lipsei rovinietei valabile pentru autoturisme crește, de asemenea, de la 275-550 lei în prezent, la 500-1.000 lei.
♦ actualizarea cuantumului amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului (taxei de pod) valabil prevăzut în anexa nr. 4. Mai precis, amenzile minime pentru neplata peajului se vor majora de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime de la 260 de lei la 380 de lei. Valoarea amenzilor a fost calculată în raport cu taxa pentru trecerea podului de la Fetești, fiind de zece ori tariful de trecere, în cazul amenzii minime, și de douăzeci de ori tariful de trecere - pentru amenda maximă.

Totodată, actul normativ instituie tarife de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre, după cum urmează:
Podul situat pe DN 2A, între localitățile Giurgeni și Vadu Oii (anexa 6 la ordonanță); Podurile de pe Autostrada A2, între localitățile Fetești și Cernavodă (anexa 7 la ordonanță).

Astfel, taxa de pod pentru autoturisme va fi majorată după cum urmează:
♦De la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere a podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă;
♦De la 11 lei la 16 lei pentru o singură trecere a podului peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii.

Pentru celelalte categorii de vehicule, taxele cresc proporțional, conform anexelor la ordonanță. Impactul privind majorarea tarifelor va fi de aproximativ 30 milioane euro.

Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Tarifele de utilizare și tarifele de trecere de pod achitate anterior intrării în vigoare a noilor tarife își vor menține valabilitatea.

