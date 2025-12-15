Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. Prețurile dau semne de stagnare, deja, în unele orașe

iBani
15-12-2025 | 10:50
×
Codul embed a fost copiat

2025 a fost unul dificil pentru piața imobiliară, cu creșteri mari de prețuri, dar și majorări de taxe și incertitudini. 

autor
Ștefana Todică

Ce ne așteaptă anul viitor a explicat Daniel Crainic, reprezentantul unei platforme de anunțuri imobiliare, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

Daniel Crainic: “Clujul dă semne de stagnare deja, însă în București cu siguranță există loc de creștere. La fel în Timișoara, care rămân un oraș foarte accesibil. Timișorenii și clujenii au venituri relativ similare, însă diferența de preț este foarte mare la apartamente, deci văd un potențial destul de mare de creștere în Timișoara, nu așa de mare în Cluj și în București.

Cum inflația este din nou aproape de 10%, creșterea economică este firavă, iar incertitudinea pe plan exonomic persist, mulți ar putea amâna decizia de a cumpăra o locuință.

Daniel Crainic:Cred că primul trimestru, poate chiar primul semestru, va fi decisiv în sensul ăsta. Dacă oamenii vor simți un aer de stabilitate, vor relua tranzacționarea, cu siguranță însă cred că anul va începe sub acest auspiciu al amânării deciziei. Chiar dacă căutăm, ne informăm, vom avea tendința să amânăm această decizie, pentru că atunci când simțim instabilitate, nu luăm marile decizii de investiții din viață. (…) Piața imobiliară este o piață foarte sensibilă la acești factori emoționali. Dacă în jurul nostru vom vedea concedieri, dacă în jurul nostru vom vedea în continuare creșteri de taxe, o nouă creștere a TVA-ului, bineînțeles că vom amâna.”

Citește și
Corespondentul PRO TV Ștefana Todică, premiată de CFA România pentru emisiunea Ibani
Corespondentul PRO TV Ștefana Todică, premiată de CFA România pentru emisiunea iBani

Cum ar putea evolua prețurile, în aceste condiții

“Dacă vom vedea semne economice bune, dacă se va opri conflictul din Ucraina. Toate aceste lucruri dau semnale emoționale pozitive, care vor întări decizia de cumpărare. (…) Dezvoltatorii au în acest moment capacitatea de a-și planifica deciziile de de investiție astfel încât să dea drumul proiectelor, după ce le pun în piață și văd reacția pieței, ceea ce nu va duce la un suprastoc de locuințe noi, astfel încât posibilitate unei prăbușiri de prețuri este destul de micĂ în momentul ăsta. “

Mai multe informații despre evoluția prețurilor puteți vedea în acest episod al emisiunii iBani.

Euro ar putea crește și mai mult față de leu în 2026. „Se va traduce în prețuri mai crescute”

Sursa: Pro TV

Etichete: imobiliare, preturi,

Dată publicare: 15-12-2025 10:50

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Românii sunt bombardați cu tentative de fraude online. La ce trebuie să fim atenți și cum ne putem proteja datele
iBani
Românii sunt bombardați cu tentative de fraude online. La ce trebuie să fim atenți și cum ne putem proteja datele

Românii sunt bombardați cu tentative de fraude online. Ramona Rusu, reprezentant al Asociației Române a Băncilor explică în cadrul emisiunii iBani care sunt cele mai des întâlnite fraude și la ce trebuie să fim atenți pentru a nu cădea victime.

Corespondentul PRO TV Ștefana Todică, premiată de CFA România pentru emisiunea iBani
Stiri actuale
Corespondentul PRO TV Ștefana Todică, premiată de CFA România pentru emisiunea iBani

Ștefana Todică, corespondent PRO TV, a fost distinsă cu premiul pentru jurnalism de televiziune în cadrul galei „CFA Forecast Dinner” 2024, organizată de Asociația CFA România.

iBani. Ce pot face cei care vor o bătrânețe liniștită și fără grija banilor. Pensia de la stat nu este suficientă
iBani
iBani. Ce pot face cei care vor o bătrânețe liniștită și fără grija banilor. Pensia de la stat nu este suficientă

Când vor ajunge la vârsta pensionării tinerii de astăzi, pensia lor va fi mai puțin de jumătate din salariu. Este concluzia unui studiu recent al Asociației CFA România.

Recomandări
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de justiție: „Statul de drept nu este negociabil”
Stiri Politice
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de justiție: „Statul de drept nu este negociabil”

În contextul protestelor declanșate de dezvăluirile privind sistemul de justiție, președintele Nicușor Dan afirmă că va duce la nivel european îngrijorările societății românești și promite că în limitele Constituției va acționa pentru apărarea justiției.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Președintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est
Stiri Politice
Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Președintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est

Preşedintele Nicuşor Dan începe, luni, o vizită în Finlanda, iar marţi va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, pe tema cooperării în consolidarea apărării şi adoptării unei poziţii comune în blocul comunitar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Decembrie 2025

30:10

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28