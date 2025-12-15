Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. Prețurile dau semne de stagnare, deja, în unele orașe

2025 a fost unul dificil pentru piața imobiliară, cu creșteri mari de prețuri, dar și majorări de taxe și incertitudini.

Ce ne așteaptă anul viitor a explicat Daniel Crainic, reprezentantul unei platforme de anunțuri imobiliare, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.



Daniel Crainic: “Clujul dă semne de stagnare deja, însă în București cu siguranță există loc de creștere. La fel în Timișoara, care rămân un oraș foarte accesibil. Timișorenii și clujenii au venituri relativ similare, însă diferența de preț este foarte mare la apartamente, deci văd un potențial destul de mare de creștere în Timișoara, nu așa de mare în Cluj și în București.”

Cum inflația este din nou aproape de 10%, creșterea economică este firavă, iar incertitudinea pe plan exonomic persist, mulți ar putea amâna decizia de a cumpăra o locuință.

Daniel Crainic: “Cred că primul trimestru, poate chiar primul semestru, va fi decisiv în sensul ăsta. Dacă oamenii vor simți un aer de stabilitate, vor relua tranzacționarea, cu siguranță însă cred că anul va începe sub acest auspiciu al amânării deciziei. Chiar dacă căutăm, ne informăm, vom avea tendința să amânăm această decizie, pentru că atunci când simțim instabilitate, nu luăm marile decizii de investiții din viață. (…) Piața imobiliară este o piață foarte sensibilă la acești factori emoționali. Dacă în jurul nostru vom vedea concedieri, dacă în jurul nostru vom vedea în continuare creșteri de taxe, o nouă creștere a TVA-ului, bineînțeles că vom amâna.”

PRO TV

Cum ar putea evolua prețurile, în aceste condiții

“Dacă vom vedea semne economice bune, dacă se va opri conflictul din Ucraina. Toate aceste lucruri dau semnale emoționale pozitive, care vor întări decizia de cumpărare. (…) Dezvoltatorii au în acest moment capacitatea de a-și planifica deciziile de de investiție astfel încât să dea drumul proiectelor, după ce le pun în piață și văd reacția pieței, ceea ce nu va duce la un suprastoc de locuințe noi, astfel încât posibilitate unei prăbușiri de prețuri este destul de micĂ în momentul ăsta. “

