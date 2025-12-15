Piața imobiliară în 2025: Capitala a fost pe locul al treilea în topul celor mai scumpe orașe. Cum vor fi prețurile în 2026

În ultimii doi ani, prețurile de pe piața imobiliară au urcat cu viteză. În București, de pildă, prețul mediu cerut de vânzători este mai mare cu 17 procente doar în 2025.

Însă, 2026 ar putea aduce ceva mai multă liniște pe piața imobiliară.

Despre evoluția prețurilor a vorbit Daniel Crainic, reprezentantul unei platforme de anunțuri imobiliare, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

Daniel Crainic: “Au fost 2 ani în unul, un an foarte complicat pentru piața imobiliară. De ce, avem un prim an, între ghilimele, care a durat până la finalul lunii iulie și apoi un al doilea an din luna august încoace. Paradoxal, am avut amânarea alegerilor, ceea ce a dus la amânarea unor decizii destul de importante. Astfel că în acel prim an, între ghilimele, care a durat șapte luni, prețurile au continuat să crească. Numărul tranzacțiilor a continuat să crească, culminând cu un record în luna iulie, când am avut probabil cel mai mare număr de tranzacții înregistrat într-o lună din ultimii 5-6 ani.”

Cumpătorii au vrut să profite de facilitatea fiscală privind TVA redus la apartamentele sub 120.000 de euro, însă după majorarea TVA, din august, numărul de tranzacții a început din nou să scadă. Totuși, prețurile au urcat.

PRO TV

Daniel Crainic: “În mod surprinzător, Craiova conduce acest clasament cu o creștere anuală de preț de 21%, urmată de București cu o creștere de 17%, ceea ce face ca Bucureștiul să se apropie de Cluj și de Brașov în acest clasament al celor mai scumpe orașe din țară. (…) Craiova acum este și într-o zonă în care beneficiază destul de mult de un capital nou, de imagine, de un suflu nou, iar Bucureștiul, pe de o parte, avem o ofertă și autorizații de construcții care se obțin destul de greu, asta coroborat cu cu cerere susținută.”

Cluj-Napoca și Brașovul sunt cele mai scumpe orașe din țară, cu cele mai mari prețuri medii cerute de vânzători

Daniel Crainic: “Nu cred că pe termen foarte scurt Bucureștiul va întrece Clujul ca ca preț mediu, însă probabil căîși va consolida poziția a doua, va depăși Brașovul. Cred că și în zona de sud, pe măsură ce se finalizează disponibilitatea terenurilor acolo, vom începe să vedem dezvoltări ceva mai scumpe în București și prețul mediu pe oraș va continua să crească.”

Cum ar putea evolua piața în anul 2026 puteți vedea în această ediție a emisiunii iBani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













