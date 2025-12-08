Se anunță încă un an greu din punct de vedere economic. Analist: „Ne așteaptă un an poate un pic mai dificil decât acesta”

iBani
08-12-2025 | 10:03
×
Codul embed a fost copiat

După ce anul acesta am avut parte de taxe noi, un leu mai slab, o economie care a stat pe loc și chiar și o reducere a consumului, nici anul viitor lucrurile nu vor sta diferit.

autor
Ștefana Todică

Despre așteptările analiștilor a vorbit Andreea Nica, vicepreședinte CFA România, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

Andreea Nica: “Ne așteaptă un an poate un pic mai dificil decât anul acesta, deși noi am sperat că în 2025 vom plăti această factură a unui an 2024 destul de slab organizat la nivel administrativ. Din păcate, așa cum vedem noi la nivel de anticipație pentru următoarele 12 luni, vedem o continuare a acestei poveri fiscale. Chiar ne așteptăm din ianuarie să mai crească puțin accizele, deși ele au crescut acum, în august-septembrie, vedem o continuare a presiunilor în ceea ce privește inflația. Evident, aceste presiuni se vor reflecta și asupra cursului de schimb pentru euro-leu, în funcție de cum va va defini Guvernul bugetul pentru anul următor.”

În 2025, economia a stat pe loc, iar oamenii au început să își reducă consumul

Andreea Nica: “Din păcate, și anul 2026 va fi sub același simbol al incertitudinii, mai ales pentru mediul de afaceri, care nu știe la ce să se aștepte, cum va fi construit bugetul, ce fel de taxe apar și care va fi.”

Citește și
oameni pe strada
Euro ar putea crește și mai mult față de leu în 2026. „Se va traduce în prețuri mai crescute”

După creșterea TVA din vară, am putea să ne așteptăm din nou la taxe crescute.

“Putem să ne așteptăm la taxe, pentru că vedem această luptă continuă cu reducerea deficitului, iar deficitul este până la urmă un calcul între diferența între venituri și cheltuieli. Avem cheltuieli în sectorul public mult mai mari decât veniturile, dar această diferență este raportată la produsul intern brut. Un produs intern brut care nu a crescut foarte mult în 2024, doar 0,8%, care cel mai probabil o să fie la același nivel și în 2025, deci o creștere foarte mică. Și atunci când te uiți la un deficit mare, la un produs intern brut relativ stagnant, acest deficit continuă să pară procentual destul de mare și aceasta este cursa în care ne aflăm în acest moment aceasta reducere deficitului. Vedem că reforma în administrația publică este lentă, presupune foarte multe negocieri în cadrul coaliției, așa că, din păcate, există acest risc în momentul construcției bugetului să vedem alte taxe.”

Mai multe despre anticipațiile analiștilor economici privind anul viitor puteți vedea în cadrul acestui episod iBani.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, economie,

Dată publicare: 08-12-2025 10:03

Articol recomandat de sport.ro
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Citește și...
Euro ar putea crește și mai mult față de leu în 2026. „Se va traduce în prețuri mai crescute”
iBani
Euro ar putea crește și mai mult față de leu în 2026. „Se va traduce în prețuri mai crescute”

83% dintre analiștii CFA România, care au participant la un sondaj recent, anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni.

Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: Oamenii pot cere un preț mai mic
iBani
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: Oamenii pot cere un preț mai mic

Tarifele de referință publicate recent de ASF arată că prețurile pentru polițele RCA sunt mai mari în București și Ilfov, față de restul țării.

Ce trebuie să se întâmple pentru ca prețurile RCA să scadă. Cauza care „umflă” costurile polițelor pentru șoferi
iBani
Ce trebuie să se întâmple pentru ca prețurile RCA să scadă. Cauza care „umflă” costurile polițelor pentru șoferi

Prețurile asigurărilor obligatorii pentru autoturisme a crescut considerabil în ultimii ani. În plus, tarifele de referință publicate recent de ASF arată o creștere medie de peste 5 procente.

Recomandări
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidat al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu a fost ales de peste 211.000 de bucureșteni cu drept de vot, adică peste 36%.

Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi
Stiri Politice
Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Decizia vine după ce s-au constatat disfuncţionalităţi privind utilizarea banilor europeni.

Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
Alegeri locale 2025
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, după publicarea rezultatelor finale ale alegerilor, și le-a mulțumit bucureștenilor pentru sprijin.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 Neti Sandu, după 30 de ani: “Oamenii îmi spun că au crescut cu mine, indiferent cât de grizonați sau de tineri sunt”
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Neti Sandu, după 30 de ani: “Oamenii îmi spun că au crescut cu mine, indiferent cât de grizonați sau de tineri sunt”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Decembrie 2025

30:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28