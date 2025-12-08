Se anunță încă un an greu din punct de vedere economic. Analist: „Ne așteaptă un an poate un pic mai dificil decât acesta”

După ce anul acesta am avut parte de taxe noi, un leu mai slab, o economie care a stat pe loc și chiar și o reducere a consumului, nici anul viitor lucrurile nu vor sta diferit.

Despre așteptările analiștilor a vorbit Andreea Nica, vicepreședinte CFA România, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

Andreea Nica: “Ne așteaptă un an poate un pic mai dificil decât anul acesta, deși noi am sperat că în 2025 vom plăti această factură a unui an 2024 destul de slab organizat la nivel administrativ. Din păcate, așa cum vedem noi la nivel de anticipație pentru următoarele 12 luni, vedem o continuare a acestei poveri fiscale. Chiar ne așteptăm din ianuarie să mai crească puțin accizele, deși ele au crescut acum, în august-septembrie, vedem o continuare a presiunilor în ceea ce privește inflația. Evident, aceste presiuni se vor reflecta și asupra cursului de schimb pentru euro-leu, în funcție de cum va va defini Guvernul bugetul pentru anul următor.”

În 2025, economia a stat pe loc, iar oamenii au început să își reducă consumul

Andreea Nica: “Din păcate, și anul 2026 va fi sub același simbol al incertitudinii, mai ales pentru mediul de afaceri, care nu știe la ce să se aștepte, cum va fi construit bugetul, ce fel de taxe apar și care va fi.”

După creșterea TVA din vară, am putea să ne așteptăm din nou la taxe crescute.

“Putem să ne așteptăm la taxe, pentru că vedem această luptă continuă cu reducerea deficitului, iar deficitul este până la urmă un calcul între diferența între venituri și cheltuieli. Avem cheltuieli în sectorul public mult mai mari decât veniturile, dar această diferență este raportată la produsul intern brut. Un produs intern brut care nu a crescut foarte mult în 2024, doar 0,8%, care cel mai probabil o să fie la același nivel și în 2025, deci o creștere foarte mică. Și atunci când te uiți la un deficit mare, la un produs intern brut relativ stagnant, acest deficit continuă să pară procentual destul de mare și aceasta este cursa în care ne aflăm în acest moment aceasta reducere deficitului. Vedem că reforma în administrația publică este lentă, presupune foarte multe negocieri în cadrul coaliției, așa că, din păcate, există acest risc în momentul construcției bugetului să vedem alte taxe.”

Mai multe despre anticipațiile analiștilor economici privind anul viitor puteți vedea în cadrul acestui episod iBani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













