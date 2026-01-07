Zeci de mii de români au fost luați prin surprindere: după plata taxelor, au descoperit că mai figurează cu datorii la stat

Stiri Economice
07-01-2026 | 13:21
coada, taxe, impozite
PRO TV

Încă din primele zile ale anului, zeci de mii de români au achitat taxele majorate pentru locuințe, terenuri și autoturisme, însă mulți au avut parte de o surpriză neplăcută.

autor
Mihaela Ivăncică

După efectuarea plății, în sistem a apărut o nouă sumă de achitat, mai mare decât cea inițială, ceea ce i-a lăsat în continuare cu datorii către stat, scrie Profit.ro.

În unele situații, diferențele au ajuns la 25%, adică sume suplimentare cuprinse între 50 și 200 de lei. Există și contribuabili care, deși au plătit, nu știu nici acum că figurează cu restanțe la buget și pot fi sancționați cu penalități sau amenzi.

Autoritățile susțin că problema a apărut deoarece valorile afișate în momentul efectuării plății nu fuseseră încă actualizate complet în sistemele informatice.

Potrivit acestora, mai este nevoie de aproximativ o săptămână până când primăriile vor stabili și introduce noile sume valabile pentru acest an.

Citește și
coada, taxe, impozite
„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit”

Probleme cu platforma Ghișeul.ro

De asemenea, s-a semnalat anterior că platforma Ghișeul.ro se confruntă cu numeroase disfuncționalități și întreruperi de funcționare în această perioadă.

Autoritățile au precizat că, deși platforma funcționează, plățile pentru taxe și impozite locale pot fi realizate doar către acele primării care au introdus deja în sistem noile valori majorate. În localitățile unde aceste informații nu au fost încă actualizate, achitarea taxelor nu este momentan posibilă.

Situația ar urma să fie remediată în cursul săptămânii viitoare, odată cu revenirea din concediu a angajaților responsabili de actualizarea datelor.

Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituția care administrează platforma Ghișeul.ro, explică blocajele prin faptul că unele primării nu au finalizat actualizarea nivelurilor de taxe și impozite sau configurarea opțiunilor de plată pentru anul în curs.

Majoritatea primăriilor au aprobat majorările pentru impozitele pe locuințe, aplicabile persoanelor fizice. În multe cazuri, aceste creșteri pornesc de la 50% și pot ajunge chiar până la 100%.

Noile valori sunt stabilite în funcție de rangul localității și de zona în care se află clădirea. Totodată, unele reduceri care se aplicau anterior anumitor locuințe, cum ar fi cele din blocuri vechi, au fost eliminate, ca parte a măsurilor locale de eficientizare a resurselor și redresare financiară.

Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei

Sursa: profit.ro

Etichete: romani, taxe, impozite,

Dată publicare: 07-01-2026 13:21

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Citește și...
Taxe și impozite 2026. Autoritățile locale din Iași aplică doar „scumpirea lui Bolojan”
Stiri actuale
Taxe și impozite 2026. Autoritățile locale din Iași aplică doar „scumpirea lui Bolojan”

Cetățenii din Iași vor plăti taxe și impozite mai mari începând cu 8 ianuarie, după ce Consiluul Local a aprobat la finalul lunii decembrie majorarea taxelor și impozitelor locale.

„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit”
Stiri Economice
„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit”

Întorși la muncă după vacanța de iarnă sau pur și simplu hotărați să scape măcar de una dintre griji, românii care au vrut să-și plătească taxele, luni, 5 ianuarie, au întâmpinat probleme. Aplicația ghișeul.ro nu a funcționat.

Majorări de taxe și de impozite locale la Cluj-Napoca. Dările la bugetul local, mai mari și cu 80%. Explicațiile primăriei
Stiri Economice
Majorări de taxe și de impozite locale la Cluj-Napoca. Dările la bugetul local, mai mari și cu 80%. Explicațiile primăriei

Clujenii vor plăti în acest an taxe majorate cu 55 până la 80% faţă de anul trecut, dar primăria Cluj-Napoca susţine că a majorat doar acele taxe impuse de noile prevederi ale Codului Fiscal.

Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României

Anul 2025 a fost marcat în România de un efort amplu de consolidare fiscal-bugetară, pe fondul unui deficit public foarte ridicat moștenit din anii precedenți.

Capitala anunță o nouă taxă pentru turiști. Cât au reușit să strângă orașe ca Constanța sau Oradea din taxe similare
Stiri actuale
Capitala anunță o nouă taxă pentru turiști. Cât au reușit să strângă orașe ca Constanța sau Oradea din taxe similare

Bucureștiul a introdus din acest an o nouă taxă pentru turiști. Din acest an, vizitatorii vor plăti zece lei pe noapte, bani care, potrivit autorităților, vor fi folosiți pentru promovarea Capitalei.

Recomandări
Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei
Stiri Politice
Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei

Președintele Nicușor Dan a fost poziționat ”strategic” la ”tradiționala” fotografie de grup care se face la finalul unui summit, de această dată fiind vorba despre întâlnirea de la Paris din 6 ianuarie.

Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Stiri externe
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii
Stiri externe
Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii

Bulgaria a început să distribuie primele pensii în euro, iar autoritățile au trimis forțe sporite de poliție și jandarmi la toate băncile și oficiile poștale. Oamenii legii trebuie să-i ajute pe vârstnici cu informații, dar și să-i ferească de tâlhării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Ianuarie 2026

03:31:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28