Zeci de mii de români au fost luați prin surprindere: după plata taxelor, au descoperit că mai figurează cu datorii la stat

Încă din primele zile ale anului, zeci de mii de români au achitat taxele majorate pentru locuințe, terenuri și autoturisme, însă mulți au avut parte de o surpriză neplăcută.

După efectuarea plății, în sistem a apărut o nouă sumă de achitat, mai mare decât cea inițială, ceea ce i-a lăsat în continuare cu datorii către stat, scrie Profit.ro.

În unele situații, diferențele au ajuns la 25%, adică sume suplimentare cuprinse între 50 și 200 de lei. Există și contribuabili care, deși au plătit, nu știu nici acum că figurează cu restanțe la buget și pot fi sancționați cu penalități sau amenzi.

Autoritățile susțin că problema a apărut deoarece valorile afișate în momentul efectuării plății nu fuseseră încă actualizate complet în sistemele informatice.

Potrivit acestora, mai este nevoie de aproximativ o săptămână până când primăriile vor stabili și introduce noile sume valabile pentru acest an.

Probleme cu platforma Ghișeul.ro

De asemenea, s-a semnalat anterior că platforma Ghișeul.ro se confruntă cu numeroase disfuncționalități și întreruperi de funcționare în această perioadă.

Autoritățile au precizat că, deși platforma funcționează, plățile pentru taxe și impozite locale pot fi realizate doar către acele primării care au introdus deja în sistem noile valori majorate. În localitățile unde aceste informații nu au fost încă actualizate, achitarea taxelor nu este momentan posibilă.

Situația ar urma să fie remediată în cursul săptămânii viitoare, odată cu revenirea din concediu a angajaților responsabili de actualizarea datelor.

Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituția care administrează platforma Ghișeul.ro, explică blocajele prin faptul că unele primării nu au finalizat actualizarea nivelurilor de taxe și impozite sau configurarea opțiunilor de plată pentru anul în curs.

Majoritatea primăriilor au aprobat majorările pentru impozitele pe locuințe, aplicabile persoanelor fizice. În multe cazuri, aceste creșteri pornesc de la 50% și pot ajunge chiar până la 100%.

Noile valori sunt stabilite în funcție de rangul localității și de zona în care se află clădirea. Totodată, unele reduceri care se aplicau anterior anumitor locuințe, cum ar fi cele din blocuri vechi, au fost eliminate, ca parte a măsurilor locale de eficientizare a resurselor și redresare financiară.

