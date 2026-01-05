Majorări de taxe și de impozite locale la Cluj-Napoca. Dările la bugetul local, mai mari și cu 80%. Explicațiile primăriei

Clujenii vor plăti în acest an taxe majorate cu 55 până la 80% faţă de anul trecut, dar primăria Cluj-Napoca susţine că a majorat doar acele taxe impuse de noile prevederi ale Codului Fiscal.

Adrian Popovici

„Ideea e că noi nu le-am majorat, au crescut doar în conformitate cu noile prevederi din Codul Fiscal, între 55 şi 80%, în funcţie de zonele fiscale”, arată primăria Cluj-Napoca.

Potrivit municipalităţii clujene, pentru persoanele juridice, la clădirile nerezidenţiale cota de impozitare rămâne 1% din valoarea impozabilă a clădirii la 31.12.2025, stabilită prin acte de dobândire notariale, raport de evaluare sau proces-verbal de recepţie în cazul clădirilor noi, la fel ca în 2025. La clădirile rezidenţiale ale persoanelor juridice cota de impozitare propusă este de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirilor rezidenţiale deţinute de persoanele juridice, la fel ca anul trecut.

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor rezidenţiale deţinute de persoanele juridice, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor nerezidenţiale, la fel ca în 2025.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietate sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează la fel ca anii precedenţi prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Taxe mai mari pentru terenuri

În privinţa terenurilor cu construcţii în intravilan, creşterea este cu 5,6%, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice.

Pentru autoturisme, atât pentru persoane fizice, cât şi juridice, impozitarea este identică.

„Dacă până acum, maşinile erau impozitate în funcţie de capacitatea cilindrică, de la început de 2026 va conta şi norma de poluare, fiind invocat principiul 'poluatorul plăteşte'. Sunt prevăzute şase grupe de cilindre, iar calculul impozitului se face prin înmulţirea unei sume fixe aferente grupei cu o unitate standard luată ca fiind 200 cmc. Această sumă fixă variază şi în funcţie de norma de poluare. La mijloacele de transport, în majoritatea cazurilor, impozitul creşte cu câteva zeci de lei şi se va plăti impozit şi pentru maşinile full-electrice, care erau exceptate până acum. Impozitul va trece de 100 de lei pe an la cele mai multe maşini. Pentru modelele auto cele mai utilizate, la care impozitul anual era în jur de 40-70 lei, acesta urca spre 80 - 150 lei, iar la maşinile cu capacitate cilindrica mai mare, majorarea este de la aproximativ 170-180 lei, la peste 250 lei”, arată primăria Cluj-Napoca.

Spre exemplu, pentru o maşină cu capacitate cilindrică în intervalul 1,6 - 2,0 litri, cu normă de poluare cuprinsă între Non Euro şi Euro 3, impozitul va fi între aproximativ 230 lei şi 295 lei. Pentru o maşină cu aceeaşi capacitate cilindrică, însă cu normă de poluare Euro 4, impozitul va fi cuprins între 230 şi 285 lei.

La maşinile cu motor termic, normă Euro 4 şi motor de 1,5 litri, impozitul creşte de la circa 80 lei, la 150 lei, iar dacă maşina este în intervalul Non Euro - Euro 3, impozitul va fi peste 150 lei. Pentru o maşină Euro 5 cu motor de 1,2 litri, impozitul anual urcă de la circa 60 lei, la peste 100 lei, iar dacă motorul este de 1,6 litri, impozitul creşte cu aproape 80%, spre 150 lei.

În cazul maşinilor cu motoare mari, de circa 2,5 litri, impozitul trece de 1.000 de lei si creşte exponenţial, în funcţie de capacitate şi norma de poluare. 

