Trupe britanice în Ucraina, doar dacă parlamentul votează propunerea premierului Keir Starmer. „Voi informa Camera”

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat miercuri că orice eventuală desfășurare de forțe britanice în Ucraina, în cadrul unor garanții de securitate după încheierea războiului, va fi supusă aprobării Parlamentului de la Londra.

Declarația a fost făcută în contextul discuțiilor internaționale privind o posibilă misiune multinațională de menținere a păcii, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Anunțul vine la o zi după reuniunea de la Paris a celor 35 de state membre ale așa-numitei „Coaliții de Voință”, formată în principal din țări europene care sprijină Ucraina în conflictul cu Rusia. La întâlnire, participanții au convenit asupra pregătirii unei forțe multinaționale care ar urma să fie desfășurată în Ucraina și să monitorizeze o eventuală încetare a focului, sub „leadership-ul” Statelor Unite. Implementarea acestui plan rămâne însă condiționată de încheierea unui tratat de pace cu Rusia, scenariu considerat deocamdată incert.

După reuniunea de la Paris, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat o declarație de intenție privind trimiterea unor trupe de menținere a păcii în Ucraina, în cazul ajungerii la un acord de pace.

Moscova nu a reacționat oficial la această declarație, însă poziția Rusiei rămâne fermă. Autoritățile ruse au transmis în repetate rânduri că resping orice desfășurare de trupe străine pe teritoriul ucrainean, argumentând că extinderea NATO spre granițele sale reprezintă una dintre cauzele conflictului. De asemenea, Kremlinul a avertizat că inițiativele europene privind trimiterea de trupe ar complica și mai mult perspectivele unei soluții negociate.

Așteaptă acordul parlamentului

Keir Starmer, care a lansat împreună cu Emmanuel Macron, la începutul anului trecut, ideea unei astfel de desfășurări militare și a susținut-o constant în pofida opoziției Rusiei, a subliniat miercuri că guvernul său nu va acționa fără acordul legislativului britanic. El a precizat că va solicita aprobarea Camerei Comunelor înainte ca Regatul Unit să participe la un contingent multinațional în Ucraina.

„Voi informa Camera pe măsură ce situația evoluează și, dacă trupele vor urma să fie desfășurate în baza declarației semnate, voi supune această chestiune Camerei pentru un vot”, a declarat premierul în fața parlamentarilor de la Londra.

Starmer a adăugat că dimensiunea efectivelor va fi stabilită pe baza unor planuri militare aflate încă în lucru. Totodată, el a menționat că, în perioada sărbătorilor, a avut două discuții cu președintele american Donald Trump pe tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina, subliniind că Londra nu va lua nicio decizie fără consultări aprofundate cu Washingtonul.

